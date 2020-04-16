Культура
14.04.2020 20:00
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 15 апреля
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Театры отбирают для зрителей лучшие постановки, музеи проводят экскурсии и лекции по экспозициям.
The Metropolitan Opera с 02:30 15 апреля до 01:30 16 апреля покажет оперу Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Для постановки оперы театр пригласил артистов Мариинки, вручил дирижерскую палочку Валерию Гергиеву, но заглавную роль мятущегося царя доверили немецкому басу Рене Папе, а постановку - американцу Стивену Уодсворту.
Ульяновский областной краеведческий музей в 12:00 приглашает на онлайн-лекцию «Археологическая коллекция Симбирской губернской учёной архивной комиссии». Есть шанс увидеть клады, найденные на территории Симбирской губернии в конце XIX века: Помаевский (II тыс. до н.э.), Тиханкинский (I – II вв. н.э.).
Гоголь-центр в 15:00 повторно покажет видеозапись знаменитого концерта-посвящения Алле Пугачевой «Наша Алла»
.
Увлеченные историей Максим и Петр приглашают присоединиться к подкасту «Короче, история» и обсудить какой-нибудь интересный эпизод из прошлого. Например, почему Сократ стал одним из самых именитых философов, кто такая Жанна д’Арк, или как отличить галлов от других древних народов.
Санкт-Петербургский театр юного зрителя имени Брянцева в 15:00 покажет спектакль «Том Сойер».
Московский детский музыкальный театр имени Натальи Сац продолжает знакомить со своими спектаклями – в 16:00 зрителей ждут на сказку «Гадкий утенок». Эту сказку Андерсена, которую в театре переложили на музыку, называют одной из идеальных постановок для знакомства детей с оперой и балетом.
Казахстанский театр АРТиШОК выкладывает на YouTube-канале видеозаписи спектаклей. 15 апреля на канале появится запись постановки «Вино из одуванчиков» по роману Рея Бредбери.
Пермская краевая филармония в 17:00 приглашает на концерт самого молодого титулярного органиста Собора Парижской Богоматери Винсента Дюбуа. Должность титулярного органиста собора Нотр-Дам де Пари считается одной из престижнейших во Франции. Этот пост предлагают исключительно лучшим органистам. 40-летний Винсент Дюбуа не только музыкант, но и преподаватель. В 28 лет он стал директором консерватории Реймса, а через три года занял тот же пост в Страсбургской консерватории. В репертуаре органиста — Бах, Франк, Лист, Моцарт, Мессиан, а также сочинения 20 века. Концерт в Перми записан в 2018 году.
Портал KudaGo предлагает пройтись по дореволюционному Санкт-Петербургу вместе с известным гидом-переводчиком Павлом Перцем, узнать массу любопытных фактов о прошлом Северной столицы и взглянуть с неожиданного ракурса на историю бытовой культуры города – присоединяйтесь к экскурсии «Выжить в столице: дореволюционный быт петербуржцев».
Александринский театр и Новая сцена в 19:00 откроют доступ к спектаклю «Невский проспект. Городские этюды». Проект создали в 2013 году. Отталкиваясь от знаменитой повести Николая Гоголя «Невский проспект», авторы спектакля стремились сценически претворить образы сегодняшнего Невского, уловить его ритмы и зафиксировать его реалии, раскрыть «анатомию души» Петербурга начала XXI века.
Комитет по туризму Москвы запустил акцию «ЧитаемДекамерон» - артисты театра и кино, а также все желающие смогут прочесть отрывки этого произведения итальянского писателя Джованни Боккаччо, а лучшие работы будут опубликованы в интернете. Присоединиться к акции можете и вы - запишите и пришлите собственные видео с чтением новелл «Декамерона» и заполните форму обратной связи на сайте stayhome.moscow. Лучшие из присланных видео будут опубликованы. Пока представлены несколько новелл из ста.
Московский театр юного зрителя продолжает чеховскую неделю. Три показа являются частями трилогии Камы Гинкаса «Жизнь прекрасна. По Чехову». В 19:00 будет показана вторая часть трилогии «Жизнь прекрасна. День» - спектакль 1998 года «Черный монах».
Театр Вахтангова в дни самоизоляции открывает бесплатный доступ к нескольким постановкам, показы начинаются в 19:00. 15 апреля зрителей ждет спектакль «Царская охота» по пьесе Леонида Зорина. Пьеса основана на реальных исторических событиях. Императрица Екатерина II отправляет графа Алексея Орлова в Венецию, чтобы он соблазнил и привез в Россию самозванку, претендующую на российский престол — Елизавету. Однако между молодыми людьми возникает настоящая страсть, и Алексею приходиться выбирать между истинным чувством и долгом перед государыней.
Липецкая государственная филармония в 19:00 приглашает на юбилейный концерт Липецкого трио баянистов. Музыканты радуют зрителей ни много, ни мало – уже 40 лет.
Московский академический театр сатиры в 19:00 приглашает на постановку «Хомо Эректус». «Homo erectus» — это в переводе «человек прямоходящий», или дословно — «выпрямленный». Бизнесмен Кошельков устраивает свинг-вечеринку, чтобы заняться групповым сексом. Но в самый разгар событий в пентхауз врывается подпольщик Вася, принявший объявление о вечеринке за призыв провести пролетарскую маевку.
Певица Елена Темникова сыграет домашний концерт в рамках марафона Instagram #песнядома. Концерт начнется в 19:00.
«Хор Турецкого» и арт-группа Soprano в 19:00 выступят в рамках онлайн-проекта «Шоу ON!» с хитами от классики до рока. Трансляция шоу доступна подписчикам Okko, а также бесплатно на сайте show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра в социальных сетях.
Ульяновский областной краеведческий музей в 12:00 приглашает на онлайн-лекцию «Археологическая коллекция Симбирской губернской учёной архивной комиссии». Есть шанс увидеть клады, найденные на территории Симбирской губернии в конце XIX века: Помаевский (II тыс. до н.э.), Тиханкинский (I – II вв. н.э.).
Гоголь-центр в 15:00 повторно покажет видеозапись знаменитого концерта-посвящения Алле Пугачевой «Наша Алла»
.
Увлеченные историей Максим и Петр приглашают присоединиться к подкасту «Короче, история» и обсудить какой-нибудь интересный эпизод из прошлого. Например, почему Сократ стал одним из самых именитых философов, кто такая Жанна д’Арк, или как отличить галлов от других древних народов.
Санкт-Петербургский театр юного зрителя имени Брянцева в 15:00 покажет спектакль «Том Сойер».
Московский детский музыкальный театр имени Натальи Сац продолжает знакомить со своими спектаклями – в 16:00 зрителей ждут на сказку «Гадкий утенок». Эту сказку Андерсена, которую в театре переложили на музыку, называют одной из идеальных постановок для знакомства детей с оперой и балетом.
Казахстанский театр АРТиШОК выкладывает на YouTube-канале видеозаписи спектаклей. 15 апреля на канале появится запись постановки «Вино из одуванчиков» по роману Рея Бредбери.
Пермская краевая филармония в 17:00 приглашает на концерт самого молодого титулярного органиста Собора Парижской Богоматери Винсента Дюбуа. Должность титулярного органиста собора Нотр-Дам де Пари считается одной из престижнейших во Франции. Этот пост предлагают исключительно лучшим органистам. 40-летний Винсент Дюбуа не только музыкант, но и преподаватель. В 28 лет он стал директором консерватории Реймса, а через три года занял тот же пост в Страсбургской консерватории. В репертуаре органиста — Бах, Франк, Лист, Моцарт, Мессиан, а также сочинения 20 века. Концерт в Перми записан в 2018 году.
Портал KudaGo предлагает пройтись по дореволюционному Санкт-Петербургу вместе с известным гидом-переводчиком Павлом Перцем, узнать массу любопытных фактов о прошлом Северной столицы и взглянуть с неожиданного ракурса на историю бытовой культуры города – присоединяйтесь к экскурсии «Выжить в столице: дореволюционный быт петербуржцев».
Александринский театр и Новая сцена в 19:00 откроют доступ к спектаклю «Невский проспект. Городские этюды». Проект создали в 2013 году. Отталкиваясь от знаменитой повести Николая Гоголя «Невский проспект», авторы спектакля стремились сценически претворить образы сегодняшнего Невского, уловить его ритмы и зафиксировать его реалии, раскрыть «анатомию души» Петербурга начала XXI века.
Комитет по туризму Москвы запустил акцию «ЧитаемДекамерон» - артисты театра и кино, а также все желающие смогут прочесть отрывки этого произведения итальянского писателя Джованни Боккаччо, а лучшие работы будут опубликованы в интернете. Присоединиться к акции можете и вы - запишите и пришлите собственные видео с чтением новелл «Декамерона» и заполните форму обратной связи на сайте stayhome.moscow. Лучшие из присланных видео будут опубликованы. Пока представлены несколько новелл из ста.
Московский театр юного зрителя продолжает чеховскую неделю. Три показа являются частями трилогии Камы Гинкаса «Жизнь прекрасна. По Чехову». В 19:00 будет показана вторая часть трилогии «Жизнь прекрасна. День» - спектакль 1998 года «Черный монах».
Театр Вахтангова в дни самоизоляции открывает бесплатный доступ к нескольким постановкам, показы начинаются в 19:00. 15 апреля зрителей ждет спектакль «Царская охота» по пьесе Леонида Зорина. Пьеса основана на реальных исторических событиях. Императрица Екатерина II отправляет графа Алексея Орлова в Венецию, чтобы он соблазнил и привез в Россию самозванку, претендующую на российский престол — Елизавету. Однако между молодыми людьми возникает настоящая страсть, и Алексею приходиться выбирать между истинным чувством и долгом перед государыней.
Липецкая государственная филармония в 19:00 приглашает на юбилейный концерт Липецкого трио баянистов. Музыканты радуют зрителей ни много, ни мало – уже 40 лет.
Московский академический театр сатиры в 19:00 приглашает на постановку «Хомо Эректус». «Homo erectus» — это в переводе «человек прямоходящий», или дословно — «выпрямленный». Бизнесмен Кошельков устраивает свинг-вечеринку, чтобы заняться групповым сексом. Но в самый разгар событий в пентхауз врывается подпольщик Вася, принявший объявление о вечеринке за призыв провести пролетарскую маевку.
Певица Елена Темникова сыграет домашний концерт в рамках марафона Instagram #песнядома. Концерт начнется в 19:00.
«Хор Турецкого» и арт-группа Soprano в 19:00 выступят в рамках онлайн-проекта «Шоу ON!» с хитами от классики до рока. Трансляция шоу доступна подписчикам Okko, а также бесплатно на сайте show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра в социальных сетях.
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