Общество
14.04.2020 19:41
Житель Липецка самоизолировался в рыбных местах
43 19149
Но и там его достали полицейские
Во время рейда астраханских полицейских по региону с целью проверки соблюдения режима самоизоляции, ими были выявлены 172 нарушителя. Как сообщают в УМВД России по Астраханской области, среди них оказался и 42-летний рыбак из Липецка. Липчанин приехал ловить рыбу на реке Бузан Красноярского района. На жителя Липецка уехавшего от дома во время режима самоизоляции, составлен протокол.
proximus-x.livejournal.com
proximus-x.livejournal.com
43 19149
Александр
Астраханец
!!!!!
дед
хаха
Аблакат
Гы
На реке Бузан Красноярского района
На реке Бузан Красноярского района
Усмань