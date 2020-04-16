Общество

14.04.2020 19:41

Житель Липецка самоизолировался в рыбных местах

43 19149
#коронавирус #самоизоляция #сидимдома
17
Житель Липецка самоизолировался в рыбных местах

Но и там его достали полицейские 

Во время рейда астраханских полицейских по региону с целью проверки соблюдения режима самоизоляции, ими были выявлены 172 нарушителя. Как сообщают в УМВД России по Астраханской области, среди них оказался и 42-летний рыбак из Липецка. Липчанин приехал ловить рыбу на реке Бузан Красноярского района. На жителя Липецка уехавшего от дома во время режима самоизоляции, составлен протокол.

proximus-x.livejournal.com
43 19149
#коронавирус #самоизоляция #сидимдома
17

Комментарии (43)

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Александр

вчера, 12:47
Это мое право во время самоизолиции сидеть или выходить.Это и называется самоизоляция а эти клоуны уже незнают как ободрать людей.Тогдабы обьявляли карантин.Я Липецких клоунов не выберал.Скоро людям кто временно не работает есть нечего будет а они кочеты все жируют.В администачии должны достойные работать а не проститутки.
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Астраханец

вчера, 12:06
На реке Бузан Красноярского района, не хвалитесь необразованностью. Красный Яр стоит на реке Бузан (приток Волги), район - Красноярский. Дядя, Вы - баран.
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!!!!!

вчера, 11:37
Русский язык хромает, как всегда.
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дед

вчера, 10:23
надо было там же утилизировать на месте .
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хаха

вчера, 10:14
fed - при ЧС тебя бы первого порвали свои же гроаждане и ствол засунули в дупло и провернули 3 раза как с Каддафи было - тот тоже быковал до времени
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Аблакат

вчера, 09:10
На реке Бузан Красноярского района, что же Вам опять не так написали?
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Гы

вчера, 09:00
А на Матырском водохранилище не штрафуют разве? Рыбаков там много на берегу сидят,в районе Н.жизни.
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На реке Бузан Красноярского района

вчера, 08:54
На реке Бузан Красноярского района, Поспешила, моя вина Красноярский район Краснодара.
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На реке Бузан Красноярского района

вчера, 08:49
Или краснодарский край господа современной школы.
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Усмань

вчера, 08:47
Нечего была из за границы своих тащить. Заразились сидите там.
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