Житель Липецка самоизолировался в рыбных местах

Но и там его достали полицейские

Во время рейда астраханских полицейских по региону с целью проверки соблюдения режима самоизоляции, ими были выявлены 172 нарушителя. Как сообщают в УМВД России по Астраханской области, среди них оказался и 42-летний рыбак из Липецка. Липчанин приехал ловить рыбу на реке Бузан Красноярского района. На жителя Липецка уехавшего от дома во время режима самоизоляции, составлен протокол.



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