40 килограммов на себя надел и в поле

В среднем пожарные делают около 100 выездов в день на тушение горящих травы и мусора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, с 4 февраля, а именно тогда зафиксирован первый этой весной случай возгорания сухой травы, пожарные совершили уже более 1800 выездов на тушение палов. И это не считая возгораний мусора.



Один из пожарных расчетов на наших глазах вернулся с тушения такого возгорания.



- Из-за засушливой погодой подразделения очень часто выезжают на тушение горящей травы, - говорит старший инженер, руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части Липецка Сергей Белик. - Ветер быстро разносит пламя, поэтому приходится по несколько километров ходить пешком. Один пожарный ранец весит около 20 килограммов, а вся амуниция - около 40. На фоне больших физических нагрузок часто сталкиваемся с недостатком воды. Ребятам сейчас приходится очень тяжело.



В первую очередь пожарные отбивают от огня леса, посадки, поля и постройки. Уже случались переходы огня с травы на придомовые постройки. Проводятся экспертизы, которые устанавливают эту взаимосвязь, и в скором времени данные будут оглашены официально.



Но вместе с природными факторами на статистику влияет и человеческий. В условиях самоизоляции люди потянулись на дачи и в села, где на своих участок наводят порядок. И самый частый способ утилизации сушняка и мусора - это их сжигание.



- Мы обращаемся к дачникам, жителям частного сектора и сел с напоминанием, о действующем на территории области особым противопожарном режим, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области Сергей Хахти. - Да, штраф за его нарушение - четыре тысячи рублей для физлиц. Но ущерб, который может нанести неосторожное обращение с огнем, будет исчислять сотнями тысяч, а то и миллионами рублей.

