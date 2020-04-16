Происшествия

14.04.2020 19:02

40 килограммов на себя надел и в поле

7 4939
#МЧС пожарные
5
40 килограммов на себя надел и в поле

В среднем пожарные делают около 100 выездов в день на тушение горящих травы и мусора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, с 4 февраля, а именно тогда  зафиксирован первый этой весной случай возгорания сухой травы, пожарные совершили уже более 1800 выездов на тушение палов. И это не считая возгораний мусора.

Один из пожарных расчетов на наших глазах вернулся с тушения такого возгорания.

- Из-за засушливой погодой подразделения очень часто выезжают на тушение горящей травы, - говорит старший инженер, руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части Липецка Сергей Белик. - Ветер быстро разносит пламя, поэтому приходится по несколько километров ходить пешком. Один пожарный ранец весит около 20 килограммов, а вся амуниция - около 40. На фоне больших физических нагрузок часто сталкиваемся с недостатком воды. Ребятам сейчас приходится очень тяжело.

В первую очередь пожарные отбивают от огня леса, посадки, поля и постройки. Уже случались переходы огня с травы на придомовые постройки. Проводятся экспертизы, которые устанавливают эту взаимосвязь, и в скором времени данные будут оглашены официально.

Но вместе с природными факторами на статистику влияет и человеческий. В условиях самоизоляции люди потянулись на дачи и в села, где на своих участок наводят порядок. И самый частый способ утилизации сушняка и мусора - это их сжигание.

- Мы обращаемся к дачникам, жителям частного сектора и сел с напоминанием, о действующем на территории области особым противопожарном режим, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области Сергей Хахти. - Да, штраф за его нарушение - четыре тысячи рублей для физлиц. Но ущерб, который может нанести неосторожное обращение с огнем, будет исчислять сотнями тысяч, а то и миллионами рублей.
7 4939
#МЧС пожарные
5

Комментарии (7)

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666

вчера, 20:08
Ага, а ты видимо тот кому делать не х е р!
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Region 48

14.04.2020 23:40
666, ты случаем ни из тех, кому лишь бы ни ху....я не делать?!
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А как УГПСССССС

14.04.2020 23:01
Зассахов все итоги подводит, фотки собирает, пиар сплошной бурной деятельности)))
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666

14.04.2020 22:14
Region48 ты долго думал что на клавиатуру блевануть? Идиот!
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Region 48

14.04.2020 22:04
Это ваша работа ездить и тушить пожары!!! Режимы пожароопасные придумали , лишь бы не работать.
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112

14.04.2020 19:15
Что-то давно про тов. Орлова не слышно? Домашний арест скоро закончится....
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Нехатхи

14.04.2020 19:12
Надо отпустить всех жуликов МЧСовских, они хорошие ребята.
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