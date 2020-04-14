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20 минут назад

Липецкая вечЁрка: SMS-пропуск, тяжелые пациенты и досрочные каникулы

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#вечёрка
Липецкая вечЁрка: SMS-пропуск, тяжелые пациенты и досрочные каникулы

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 14 апреля.

Чаще всего сегодня читатели комментировали новость «Липчанам можно будет выйти на улицу только по специальному SMS-сообщению». На такой шаг власть пошла из-за развития эпидемии COVID-19 по худшему сценарию, чем предполагалось ранее, и чтобы избежать неконтролируемого распространения смертельно опасной инфекции. Первыми населенными пунктами области, где уже 17 апреля предполагается введение пропускной системы, станут Липецк, Елец, Задонск. « Люди часто не понимают всю опасность эпидемии, граждан на улицах все больше, пассажиропоток общественного транспорта увеличивается, а между тем у нас уже два тяжелых случая болезни», объяснил причины введения пропускного режима Игорь Артамонов.


Тем временем в Липецке четыре пациента с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких. Из них двое в стабильно тяжелом состоянии. Тяжелые пациенты старше 50 лет. Всего в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» проходят лечение 58 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них пять детей. Еще 158 человек лежат в больнице с подозрением на выделение вируса. Среди них 10 детей.

Сегодня стало известно, что досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно. В регионе образовательный процесс будет продолжаться с использованием дистанционных образовательных технологий в соответствии с графиками учебного процесса. Сроки окончания учебного года будут определены 23 апреля.

А вы знали, что получить пособия и льготы можно через чат WhatsApp. В период профилактических мероприятий, направленных на распространение коронавирусной инфекции, подать документы для оформления мер социальной поддержки можно несколькими способами. В том числе – онлайн.

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#вечёрка

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