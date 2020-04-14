«От московской ситуации нас отделяют две-три недели»

Игорь Артамонов выступил с обращением к жителям Липецкой области, в котором рассказал о развитии коронавирусной эпидемии, мерах, которые власть принимает для снижения ее темпов и введении в регионе пропускного режима для выхода на улицу.



- Инфекция распространяется стремительно, от того, что мы видим в Москве нас отделяют две-три недели. Сейчас мы реконструируем больницу скорой медицинской помощи, возможно под лечение коронавирусных больных придется реконструировать еще один медицинский объект. Цифры говорят, что Липецкая область находится не в первых 20 субъектах РФ по заболеваемости, это значит, что самоизоляция дала результат. Однако мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным.

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Мной принято решение о введении новых мер. В Липецке, Ельце, Задонске мы вводим пропускной режим для выхода из дома. Он служит для усиления контроля над соблюдением режима самоизоляции. Порядок получения пропусков будет размещен во всех СМИ. Я понимаю, что это неудобства и ограничения, но сегодня у нас нет иного выхода. Необходимо замедлить распространение инфекции, - заявил губернатор.









