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«От московской ситуации нас отделяют две-три недели»
Игорь Артамонов выступил с обращением к жителям Липецкой области, в котором рассказал о развитии коронавирусной эпидемии, мерах, которые власть принимает для снижения ее темпов и введении в регионе пропускного режима для выхода на улицу.
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Мной принято решение о введении новых мер. В Липецке, Ельце, Задонске мы вводим пропускной режим для выхода из дома. Он служит для усиления контроля над соблюдением режима самоизоляции. Порядок получения пропусков будет размещен во всех СМИ. Я понимаю, что это неудобства и ограничения, но сегодня у нас нет иного выхода. Необходимо замедлить распространение инфекции, - заявил губернатор.
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