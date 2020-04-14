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«От московской ситуации нас отделяют две-три недели»

127 10741
#коронавирус
13
«От московской ситуации нас отделяют две-три недели»

Игорь Артамонов выступил с обращением к жителям Липецкой области, в котором рассказал о развитии коронавирусной эпидемии, мерах, которые власть принимает для снижения ее темпов и введении в регионе пропускного режима для выхода на улицу.

- Инфекция распространяется стремительно, от того, что мы видим в Москве нас отделяют две-три недели. Сейчас мы реконструируем больницу скорой медицинской помощи, возможно под лечение коронавирусных больных придется реконструировать еще один медицинский объект. Цифры говорят, что Липецкая область находится не в первых 20 субъектах РФ по заболеваемости, это значит, что самоизоляция дала результат. Однако мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным.

Мной принято решение о введении новых мер. В Липецке, Ельце, Задонске мы вводим пропускной режим для выхода из дома. Он служит для усиления контроля над соблюдением режима самоизоляции. Порядок получения пропусков будет размещен во всех СМИ. Я понимаю, что это неудобства и ограничения, но сегодня у нас нет иного выхода. Необходимо замедлить распространение инфекции, - заявил губернатор.




127 10741
#коронавирус
13

Комментарии (127)

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Как гость
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добрый ээх

2 минуты назад
заморозь комунальные и арендные выплаты и дюди сами сядут дома а так языком чесать...все будут искать возможность работать..парикмахерские открыли..открыли ..видимо из ваших чьи то салоны и прочуяли уход денег
ответить

добрый ээх

3 минуты назад
заморозь комунальные и арендные выплаты и дюди сами сядут дома а так языком чесать...все будут искать возможность работать..парикмахерские открыли..открыли ..видимо из ваших чьи то салоны и прочуяли уход денег
ответить

Гость

3 минуты назад
Нужно запретить работать предприятиям, которые птлучили рсзрешение работать на этой неделе, нужно как можно больше людей сидеть дома.
ответить

Юрист

10 минут назад
Гость, да что вы говорите...
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вирус вирусом

11 минут назад
а сколько липчан умерло???????????????????????? НИ ОДНОГО
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Ёж

12 минут назад
А этот заднеприводный лысый дебил конституцию читал? Или как прыгунья исамбаева туп от рождения? * в край мрази!
ответить

Ёж

12 минут назад
А этот заднеприводный лысый дебил конституцию читал? Или как прыгунья исамбаева туп от рождения? * в край мрази!
ответить

Ёж

12 минут назад
А этот заднеприводный лысый дебил конституцию читал? Или как прыгунья исамбаева туп от рождения? * в край мрази!
ответить

Ёж

12 минут назад
А этот заднеприводный лысый дебил конституцию читал? Или как прыгунья исамбаева туп от рождения? * в край мрази!
ответить

Гость

13 минут назад
Вводить какие то меры имеет право на федеральном уровне а не какой то там ставленник (принеси -подай )
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