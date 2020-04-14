В Липецке стали выдавать кредиты пострадавшим от вынужденных каникул предпринимателям

По словам губернатора Игоря Артамонова, в регионе мерами бюджетной поддержки смогут воспользоваться и предприятия с числом работающих от 12 человек, не вошедших в федеральную программу поддержки бизнеса.

Сегодня в в центре «Мой бизнес» на улице Кузнечной, 8 состоялось подписание документов по предоставлению первого льготного займа по льготному кредиту директору ООО «Бизнес-развитие» Татьяне Максимовой как первому пострадавшему от введения режима самоизоляции предпринимателю.На этом событии виртуально присутствовал Игорь Артамонов. Губернатор по конференц-связи рассказал СМИ о том, что в регионе всего за несколько дней был сформирован специальный льготный займ для предприятий малого бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, в которые были включены не получившие помощи от федерального центра субъекты хозяйственной деятельности с числом работающих от 12 человек.- Формирование данной меры поддержки стало в том числе реакцией на многочисленные обращения малого бизнеса на специальную горячую линию. За две недели на нее поступило более двух тысяч звонков и обращений предпринимателей. Наиболее уязвимым, понятно, оказался малый бизнес и микропредприятия, а в регионе их - более 40 тысяч с числом работающих 120 тысяч человек. Именно на них рассчитан данный займ «Антикризисная поддержка», - сообщил Игорь Артамонов.Первым этот займ получила директор ООО «Бизнес-развитие» Татьяна Максимова. Женщина вот уже 12 лет работает в сфере дополнительного образования для детей и взрослых. Ее предприятие первым закрылось в связи с переводом школьников на дистанционное обучение и последним, как предполагает директор, откроется. Полученному займу она несказанно рада. Деньги ею будут потрачены на выплату заработной платы сотрудникам.- Максимальный размер займа - один миллион рублей. Деньги эти целевые - на зарплату, аренду и коммунальные платежи, на пополнение оборотных средств, - сообщил СМИ директор цента «Мой бизнес» Дмитрий Петухов.