39 минут назад
Игорь Артамонов рассказал о поэтапном введении пропускного режима в Липецкой области
Сегодня во время подписания документов по предоставлению первого льготного займа субъекту малого бизнеса, пострадавшему от введения ограничительных мероприятий, GOROD48 удалось взять небольшое интервью у главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.
- Люди, часто не понимают всю опасность эпидемии, граждан на улицах все больше, пассажиропоток общественного транспорта увеличивается, а между тем у нас уже два тяжелых случая болезни, - объяснил причины введения пропускного режима Игорь Артамонов.
Тестировать режим SMS-оповещений с кодами для выхода на улицу в регионе начнут уже завтра - пропускную систему запустят сначала в Задонске, а 17 апреля - в Липецке, Ельце и других городах области. Чтобы система действовала надежно расширен штат Единой диспетчерской службы, которая станет оператором пропускной системы. Уже ведется обучение полицейских, которые должны контролировать исполнение пропускного режима, кроме того полиция усилит присутствие на улицах.
Сама система, как рассказал губернатор, проще чем уже действующие в других регионах страны.
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