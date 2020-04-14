Коронавирус

39 минут назад

Игорь Артамонов рассказал о поэтапном введении пропускного режима в Липецкой области

10 1496
#коронавирус
Игорь Артамонов рассказал о поэтапном введении пропускного режима в Липецкой области

Сегодня во время подписания документов по предоставлению первого льготного займа субъекту малого бизнеса, пострадавшему от введения ограничительных мероприятий,  GOROD48 удалось взять небольшое интервью у главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

Загрузка плеера
По словам губернатора, ситуация по коронавирусной инфекции в регионе резко усугубилась. Чтобы купировать угрозу, на базе БСМП разворачивается вторая инфекционная больница, вводится пропускной режим.

- Люди, часто не понимают всю опасность эпидемии, граждан на улицах все больше, пассажиропоток общественного транспорта увеличивается, а между тем у нас уже два тяжелых случая болезни, - объяснил причины введения пропускного режима Игорь Артамонов.

Тестировать режим SMS-оповещений с кодами для выхода на улицу в регионе начнут уже завтра - пропускную систему запустят сначала в Задонске, а 17 апреля - в Липецке, Ельце и других городах области. Чтобы система действовала надежно расширен штат Единой диспетчерской службы, которая станет оператором пропускной системы. Уже ведется обучение полицейских, которые должны контролировать исполнение пропускного режима, кроме того полиция усилит присутствие на улицах. 

Сама система, как рассказал губернатор, проще чем уже действующие в других регионах страны. 

10 1496
#коронавирус

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Лысый прикрой ВСЕ

47 секунд назад
Ясен пень усугубилась, пивнухи открыли, салоны, парикмахерские. Скоро поедем все.
ответить

Человек

55 секунд назад
Еще для статистики надо написать что состояние больных вообще плохое чтоб паникеры забились как крысы
ответить

Злые люди в Липецке

3 минуты назад
Лучше бы И.Г. Артамонов ответил на вопрос,когда в школах издевательство над учителями, детьми и родителями прекратится???Когда закончится учебный год???Сколько можно терпеть это безобразие???
ответить

Злые люди в Липецке

4 минуты назад
Луяше бы И.Г. Артамонов ответил на вопрос,когда в школах издевательство над учителями, детьми и родителями прекратится???Когда закончится учебный год???Сколько можно терпеть это безобразие???
ответить

Липчанин

5 минут назад
Гость, проще простого ))) В других городах нужно на сайт заходить, заполнять что-то. А тут, отправил СМС за 100 рублей, получай код на час прогулки
ответить

11111

5 минут назад
А как быть с бомжами ??? Как их будут штрафовать ???
ответить

Господа

5 минут назад
Ты режим чс вводи тогда, поопускник *
ответить

11111

5 минут назад
Я принципиально не пользуюсь телефоном , что мне делать ???!!!
ответить

Гость

8 минут назад
Проще это как?
ответить

Муниципалитет

8 минут назад
Ещё есть время уехать из города
ответить

Еще в рубрике

Война с вирусом: мировая торговля упадет на 20%,в Китае разрабатывают новую вакцину
#коронавирус
2
Война с вирусом: мировая торговля упадет на 20%,в Китае разрабатывают новую вакцину

47 минут назад

Коронавирус
Два пациента инфекционной больницы с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
#коронавирус
31
Два пациента инфекционной больницы с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

сегодня, 15:30

Новости в instagram
Ещё три человека, перенёсшие коронавирусную инфекцию выписаны из больницы
#коронавирус
3
Ещё три человека, перенёсшие коронавирусную инфекцию выписаны из больницы

сегодня, 15:09

Коронавирус
Минздрав утвердил принципы лечения легких коронавирусных больных на дому
#коронавирус #самоизоляция
11
Минздрав утвердил принципы лечения легких коронавирусных больных на дому

сегодня, 15:02

Коронавирус
Мэр Ельца еще не уговорил Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху
#коронавирус #Пасха
50
Мэр Ельца еще не уговорил Владыку Максима закрыть церкви и храмы на Пасху

сегодня, 14:49

Коронавирус
Два сотрудника облздрава могут быть больны коронавирусом
#коронавирус
79
Два сотрудника облздрава могут быть больны коронавирусом

сегодня, 13:58

Здоровье