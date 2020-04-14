Два пациента инфекционной больницы с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, четыре пациента с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких. Из них двое в стабильно тяжелом состоянии. По данным GOROD48, тяжелые пациенты старше 50 лет.



Напомним, что в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» проходят лечение 58 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них пять детей. Еще 158 человек лежат в больнице с подозрением на выделение вируса. Среди них 10 детей.

