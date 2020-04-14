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Два пациента инфекционной больницы с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

31 6798
#коронавирус
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Два пациента инфекционной больницы с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, четыре пациента с COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких. Из них двое в стабильно тяжелом состоянии. По данным GOROD48, тяжелые пациенты старше 50 лет.

Напомним, что в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» проходят лечение 58 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Среди них пять детей. Еще 158 человек лежат в больнице с подозрением на выделение вируса. Среди них 10 детей.
31 6798
#коронавирус
6

Комментарии (31)

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гостья

2 минуты назад
Читайте все про течение заболевания, а у вас уже точно есть поражение мозгов вирусом COVID 19 ))) За такие фейки не боитесь ответить?
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Сексолог

11 минут назад
60+, Только мастурбировать
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Мирна

12 минут назад
Гость, я соблюдаю самоизоляцию и все предписания, а Бог не только в храме, молиться можно в любом месте, в том числе и дома.
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60+

13 минут назад
А сексом можно занимается в изоляции?
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Путин

13 минут назад
Серая масса, скоро, чтобы выйти из дома, будете мне звонить и отпрашиваться
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Гость

14 минут назад
Щас куча народа пойдёт... Боже.. ((
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товарищ

15 минут назад
Вот теперь понятно , что в городе надо соблюдать карантин , обязательно, ситуация критическая.
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Гость

16 минут назад
Я ничего не придумываю.. И это не фейк.. Закройте храмы пока ещё не поздно, блин.. Люди, человеки.. Вы чего Творите ироды!!!
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Гость

17 минут назад
Человек, это уже.. Под штраф.. Верующие источник заразы!!
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Сомневающийся

19 минут назад
Смотрите как всё подводят под пропускной режи, всё правильно пишешь - дзюдоист йобаный готовится к интронации.
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