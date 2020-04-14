Ещё три человека, перенёсшие коронавирусную инфекцию выписаны из больницы

Областной оперштаб опубликовал ежедневную сводку о распространении COVID-19: под подозрением на коронавирусную инфекцию в больнице находятся уже 158 человек, три пациента, перенесшие болезнь, сегодня выписаны.

По состоянию на три часа дня 14 апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 58 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», среди которых пять детей, и 158 человек с подозрением на выделение вируса. Среди них 10 детей.



13 апреля с подозрением на выделение вируса в больнице находились 90 человек.



Получает лечение на дому один пациент с легкой формой COVID-19.



В обсерваторе Данкова находятся шесть человек. Они здоровы.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 461 человека. Симптомы ОРВИ у них не выявлены.



Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 74 случая новой коронавирусной инфекции 15 человек выздоровели, трое из них выписаны из больницы сегодня, 59 человек больны.



По состоянию на 14 апреля в Липецкой области на коронавирусную инфекцию обследованы 7183 человека, в том числе за последние сутки 238.





