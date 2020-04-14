27 тысяч квадратных метров старого асфальта демонтировали на улице Водопьянова

Продолжаются работы по ремонту улицы Водопьянова. За несколько дней строители сняли больше половины старого дорожного покрытия – из 43 000 квадратных метров асфальта фрезеровали уже 27 000.

- Работы начались по графику, завершить их мы планируем в кратчайшие сроки, - отметил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. – Вся срезанная асфальтовая крошка пойдёт на отсыпку частного сектора, в частности дороги улиц Трубная и Маргелова.



Одновременнона улице Водопьянова ведется демонтаж кромки у бортов дороги. В ближайшие дни строители планируют укладывать выравнивающий слой. Работы будут стараться проводить преимущественно ночью.



Участок дороги от дома №6А по пр. Победы до дома №45 по ул. Водопьянова ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь должны заменить асфальт, установить новые светофорные объекты и ограждение, сделать водоотведение по уровню и дорожную разметку.

