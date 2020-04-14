Общество

сегодня, 14:40

27 тысяч квадратных метров старого асфальта демонтировали на улице Водопьянова

8 929
#дорожные работы
1
27 тысяч квадратных метров старого асфальта демонтировали на улице Водопьянова

Продолжаются работы по ремонту улицы Водопьянова. За несколько дней  строители сняли больше половины старого дорожного покрытия – из 43 000 квадратных метров асфальта фрезеровали уже 27 000. 

- Работы начались по графику, завершить их мы планируем в кратчайшие сроки, - отметил председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. – Вся срезанная асфальтовая крошка пойдёт на отсыпку частного сектора, в частности дороги улиц Трубная и Маргелова.
 
Одновременнона улице Водопьянова ведется демонтаж кромки у бортов дороги. В ближайшие дни строители планируют укладывать выравнивающий слой. Работы будут стараться проводить преимущественно ночью.
 
Участок дороги от дома №6А по пр. Победы до дома №45 по ул. Водопьянова ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь должны заменить асфальт, установить новые светофорные объекты и ограждение, сделать водоотведение по уровню и дорожную разметку.
8 929
#дорожные работы
1

Комментарии (8)

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Муниципалитет

6 минут назад
А как же "самоизоляция" ? Какого, спрашивается, рожна они работают?
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Через год

56 минут назад
асфальт смоет-вешними водами.
ответить

Давай отчет в сантиметрах

57 минут назад
цифирь масштабнее будет.
ответить

А за чем

сегодня, 15:03
Новак у Соловьева рассказал, что нельзя ввозить в Россию дешевый бензин, а цену понижать тоже никто не будет, а вот саудиты, не смотря на договоренности с ОПЕК+ все равно продолжают вытеснять нас с рынка дешевой нефтью
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Алексей П.

сегодня, 15:02
Вот это ВОРУЮТ!!!АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО-ВРЕМЯ ЕДЫ...
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Опа

сегодня, 14:55
А парковку рядом, где заезд на фото "Вольво" перекрыл, расширить и сделать нормально, слабо???
ответить

.

сегодня, 14:51
недавно? это когда? 10 лет назад?
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indezit

сегодня, 14:44
Только-только вот недавно ремонтировали!
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