сегодня, 14:40
27 тысяч квадратных метров старого асфальта демонтировали на улице Водопьянова
Продолжаются работы по ремонту улицы Водопьянова. За несколько дней строители сняли больше половины старого дорожного покрытия – из 43 000 квадратных метров асфальта фрезеровали уже 27 000.
Одновременнона улице Водопьянова ведется демонтаж кромки у бортов дороги. В ближайшие дни строители планируют укладывать выравнивающий слой. Работы будут стараться проводить преимущественно ночью.
Участок дороги от дома №6А по пр. Победы до дома №45 по ул. Водопьянова ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь должны заменить асфальт, установить новые светофорные объекты и ограждение, сделать водоотведение по уровню и дорожную разметку.
Муниципалитет
Через год
Давай отчет в сантиметрах
А за чем
Алексей П.
Опа
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