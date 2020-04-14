В Липецке проводится дезинфекция остановок общественного транспорта

13 апреля в Липецке началась санитарная обработка остановочных павильонов. Как сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич, дезинфицированы уже 146 остановок.



- Начали с центральных улиц, где самые оживлённые транспортный и пассажирский потоки. В течение дня обработали остановки на улицах Советская, Фрунзе, Карла Маркса, Неделина, Металлургов, Плеханова, Зегеля, Гагарина, Ленина, площадях Театральная и Революции, а также в районе НЛМК. Ночью продезинфицировали павильоны на улицах Механизаторов, Кирпичная, Ферросплавная, Циолковского, Космонавтов, Вермишева, Терешковой, Московская, Катукова, на Грязинском шоссе. В смену выходит две бригады по два человека. Они проводят орошение остановок капельным способом при помощи ранцевых распылителей. Используется раствор «Максимус». Он безопасен для людей и животных, но при этом убивает бактерии и вирусы, - пояснил Алексей Романчукевич.Для охвата большей площади также задействована малогабаритная техника, с помощью которой в Липецке моют тротуары. В течение нескольких дней планируется обработка всех остановочных павильонов города. Их около 300. Затем начнётся повторная дезинфекция.