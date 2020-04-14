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В Липецке проводится дезинфекция остановок общественного транспорта

12 2228
#дезинфекция
В Липецке проводится дезинфекция остановок общественного транспорта

13 апреля в Липецке началась санитарная обработка остановочных павильонов. Как сообщил начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич, дезинфицированы уже 146 остановок.

- Начали с центральных улиц, где самые оживлённые транспортный и пассажирский потоки. В течение дня обработали остановки на улицах Советская, Фрунзе, Карла Маркса, Неделина, Металлургов, Плеханова, Зегеля, Гагарина, Ленина, площадях Театральная и Революции, а также в районе НЛМК. Ночью продезинфицировали павильоны на улицах Механизаторов, Кирпичная, Ферросплавная, Циолковского, Космонавтов, Вермишева, Терешковой, Московская, Катукова, на Грязинском шоссе. В смену выходит две бригады по два человека. Они проводят орошение остановок капельным способом при помощи ранцевых распылителей. Используется раствор «Максимус». Он безопасен для людей и животных, но при этом убивает бактерии и вирусы, -  пояснил Алексей Романчукевич. 
 
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Для охвата большей площади также задействована малогабаритная техника, с помощью которой в Липецке моют тротуары. В течение нескольких дней планируется обработка всех остановочных павильонов города. Их около 300. Затем начнётся повторная дезинфекция.

12 2228
#дезинфекция

Комментарии (12)

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Гкб

8 минут назад
А когда подьезды * ,отгенералят ??? Что же за наше же бабло, эти сраные УК и жкх, нихрена ничего годами не моют ???
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Юлия

32 минуты назад
В доме по улице Адмирала Макарова забрали двух человек с covid 19 И не кто не пришёл продизинфицировать подъезд.
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МТВ

40 минут назад
Обработайте лучше муниципальный транспорт. В автобусах 11 и 33, 33а, особенно желтых ехать противно. Грязь и пыль, с осени ещё слоем лежат. Почему перестали мыть автобусы? А про обработку, я вообще молчу.
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Житель

41 минуту назад
Лучше бы помыли остановки
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Непонятливый

сегодня, 15:48
Когда мы будем делать все по уму и от души, а не для показухи?
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Алексей П.

сегодня, 15:15
Только что, Семашко13 ,по-пешеходной дорожке едет машинка и чего-тотам брызгает вернее 'с..т на проезжую часть....постояла и поехала уже не поливая...БРЕД!ВОИСТИННУ БРЕД!!!САМИ СЕБЕ ОЧКИ ВТИРАЕМ И ВЕРИМ.....
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гость

сегодня, 14:50
Гость, А надо, как там? Сдаётся, по осени, ближе к зиме, мы сумеем оценить все нынешние непонятки, если , не дай Бог, начинающиеся прогнозы сбудутся.
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неравнодушный

сегодня, 14:50
Неплохо было бы продезинфицировать прилегающие к продовольственным магазинам территории, да и витрины магазинов. Еще лучше нанять дворников, которые просто выскребут прилегающие территории - грязь и антисанитария, особенно возле "Пятерочки" напротив отдела полиции № 4.
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гость

сегодня, 14:47
На Кольце Трубного трамвайные будки полили знатно. А автобусную забыли.
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Че́рная сметана

сегодня, 13:54
Земляки! Липчане! Кто со мной вечером вырывать кадык коронавирусу? Встречаемся в 21.00 у старого тополя...
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