Когда теперь? Пользователи соцсетей скучают по путешествиям

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Немного не в тему ⠀ Вчера вечером пришла, или дошла мысль, что в этом году мы может и не увидим море ⠀ Я не говорю про заграницу (у нас и паспортов нет, мой 10 лет просрочен, у мужа и не было никогда), закрыли внутренние курорты ⠀ Но муж не растерялся: Море? Так мы на Новый год были на море в Ялте, хоть и зима, но 2020 ⠀ Точно , сразу стало теплее. Мы были в Ялте на Новый год! Привет отель @hotel_yalta_intourist было здорово: прогулки, экскурсии, зоопарк на территории, сауны, бассейны с морской водой (можно считать, что купались в море ) и конечно МОРЕ И ГОРЫ . ⠀ Отдельный квест — покупка билетов на поезд Москва- Симферополь в первый день продаж , но это другая история ⠀ Спасибо Анне @bubnessa за организацию ⠀ P S: Вы хотите на море? А может в горы ? ⠀ Надеемся на лучшее! Без волнений ⠀ #море2020 #hotel_yalta_intourist #ялта #розыгрыш #lipetsklive #lipetsk #лосины #лосиныдляфитнеса #fitness #липецкфитнес