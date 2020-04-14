сегодня, 12:40
Когда теперь? Пользователи соцсетей скучают по путешествиям
И ностальгируют по любимым уголкам мира.
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Так хочется снова планировать путешествия На фото наш завтрак в центре Вены, мы тогда ещё не придавали такого значения вирусу. Я вот ещё находясь в поездке этого года, уже запланировала, что хочу увидеть Черногорию, даже начала искать туры на май, слава богу не купила Все равно буду верить в лучшее и может хоть осенью можно будет снова вдохнуть глоток свежего воздуха в очередном путешествии. Какие у вас мысли по этому поводу, куда хотели поехать в этом года и верите ли, что путешествие состоится хотя бы в конце года?
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Немного не в тему ⠀ Вчера вечером пришла, или дошла мысль, что в этом году мы может и не увидим море ⠀ Я не говорю про заграницу (у нас и паспортов нет, мой 10 лет просрочен, у мужа и не было никогда), закрыли внутренние курорты ⠀ Но муж не растерялся: Море? Так мы на Новый год были на море в Ялте, хоть и зима, но 2020 ⠀ Точно , сразу стало теплее. Мы были в Ялте на Новый год! Привет отель @hotel_yalta_intourist было здорово: прогулки, экскурсии, зоопарк на территории, сауны, бассейны с морской водой (можно считать, что купались в море ) и конечно МОРЕ И ГОРЫ . ⠀ Отдельный квест — покупка билетов на поезд Москва- Симферополь в первый день продаж , но это другая история ⠀ Спасибо Анне @bubnessa за организацию ⠀ P S: Вы хотите на море? А может в горы ? ⠀ Надеемся на лучшее! Без волнений ⠀ #море2020 #hotel_yalta_intourist #ялта #розыгрыш #lipetsklive #lipetsk #лосины #лосиныдляфитнеса #fitness #липецкфитнес
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Встреча-путешествие по Норвегии! Не выходя из комнаты, не совершая ошибку И даже не рискуя подвернуть ногу!) . "На Лофотенах. Ах!" . Есть ли жизнь за полярным кругом? Где можно почувствовать себя Мэри Поппинс? За что хвататься, когда капитан корабля кричит "Дайвинг"! Зачем норвежцам тропические пляжи? Что случается, если спускаешься с горы не по той дороге, по которой поднимался? Как попасть в контактный зоопарк и кого там можно увидеть? Сколько туристов прислушивается к предупреждающей о опасностях табличке у подножия горы Reinebringen? Какую вещь чаще всего воруют в рыбацком городке О? Может ли небо упасть на землю? . Об этом и многом другом сегодня расскажут Дина @konopataja и Толик @i_anatolko. . 14 апреля (вторник) в 19:01. Библиотека из самоизоляции. Подключение свободное. На Ютубе (ссылка в шапке профиля) и в Вк будет презентация).
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Все обязательно будет хорошо! ⠀ Мы также будем гулять по улицам, петь песни, путешествовать, сидеть в кафешках с друзьями, кататься на велосипедах по лесу, ходить в бары и отмечать дни рождения с друзьями не по телефону (хотя в этом тоже что-то есть), будем играть с детьми в парках и кататься на каруселях... ⠀ Ну, а пока, используйте время, которое нам дано - с пользой! Постарайтесь не думать о плохом! Наши бабушки и дедушки пережили и не такое и стали только сильнее и мудрее! Не хочу писать здесь ни о чем плохом, потому что сейчас все новости только об этом... ⠀ Поэтому решила вам поднять настроение вот таким солнечным видео из Рима!) Кстати, если кто-то вдруг знает, что это за музыканты или слышал где-то эту музыку, дайте мне знать, пожалуйста Хочу создать дома атмосферу маленькой Италии Буду готовить пасту, пить винишко, так сказать в профилактических целях рисовать и танцевать, конечно!)
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