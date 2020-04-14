Общество

26 минут назад

Получить пособия и льготы можно через чат WhatsApp

4 838
#льготы #пособия
Получить пособия и льготы можно через чат WhatsApp

В период профилактических мероприятий, направленных на распространение коронавирусной инфекции, подать документы для оформления мер социальной поддержки можно несколькими способами.

- Первый способ – подать заявление и документы через личный кабинет портала госуслуг. Информация о том, как это сделать, есть на сайте в разделе «Электронные услуги» . Если у вас возникли сложности, Вы можете обратиться в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48. С вами свяжутся специалисты территориальных центров соцзащиты. Они расскажут, как воспользоваться вторым способом - подать документы через мессенджер Whatsapp или по электронной почте, - сообщает управление социальной защиты населения.


Если и этот вариант вам недоступен, то к вам на дом приедет мобильная бригада и примет документы на месте.
4 838
#льготы #пособия

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Telegram Messenger

11 минут назад
Сказки-ну все просто-ты отсылаешь через официальный мессенджер кгб,пока его там распечатают,пока проверят,пока доложат кому надо.Не забывай,что часть тырнета-вообще обнулятор заблокировал и регулярно проводит какое-то шаманство по изоляции сети.Вот тебе и время прошло.А при этом чиновники обнялятора симмитируют кипучую деятельность-мол без нас-никуда и все ваш вопрос рассмотрен!Это тебе не "гейских" странах,где через инет IKEA открыли по все планете.Фюрер же говорил однажды-мол я даже знаю куда флешку можно вставлять.Я тоже знаю куда ему ее можно забить,но писать не буду-админ обкакается и удалит мой комент.А пока-что бы не скучать-установи на смартфон Telegram и прямым ходом на эту ссыль: https://t.me/ S a n d y m u s t a c h e Последнее слово СЛИТНО!
ответить

Ванька Жуков

13 минут назад
Тоже писал письмо "на деревню дедушке "!.
ответить

Вот такие

14 минут назад
Сказки ДзюдоистА !, Многие верят.
ответить

Сказки

20 минут назад
Как только красиво все рассказывают. Документы отправила в цз неделю назад, до сих пор не обработали, а дата подачи будет, когда они оформят, а не моя подача. Это в Москве все без справок, а с меня все справки потребовали.
ответить

Еще в рубрике

Досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно
#коронавирус #школы
10
Досрочных летних каникул не будет: школьники 1-8 классов продолжат учиться дистанционно

54 минуты назад

Общество
Липчанина обманули при попытке купить доспехи
#Мошенничество
8
Липчанина обманули при попытке купить доспехи

сегодня, 10:21

Общество
Уволенные весной липчане будут получать максимальное пособие по безработице
#безработица #рынок труда #пособие
20
Уволенные весной липчане будут получать максимальное пособие по безработице

сегодня, 10:13

Общество
Продавцы липецких рынков будут носить маски
#рынок #Евгения Уваркина #торговля
59
Продавцы липецких рынков будут носить маски

сегодня, 09:46

Общество
Ельчане сидят дома чаще липчан
#самоизоляция #сидимдома
3
Ельчане сидят дома чаще липчан

сегодня, 09:15

Общество
С начала года в Липецкой области возбуждены 195 уголовных дел за неуплату алиментов
#Алименты #приставы #долги
5
С начала года в Липецкой области возбуждены 195 уголовных дел за неуплату алиментов

сегодня, 08:58

Общество