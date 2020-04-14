Получить пособия и льготы можно через чат WhatsApp

В период профилактических мероприятий, направленных на распространение коронавирусной инфекции, подать документы для оформления мер социальной поддержки можно несколькими способами.
- Первый способ – подать заявление и документы через личный кабинет портала госуслуг. Информация о том, как это сделать, есть на сайте в разделе «Электронные услуги» . Если у вас возникли сложности, Вы можете обратиться в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48. С вами свяжутся специалисты территориальных центров соцзащиты. Они расскажут, как воспользоваться вторым способом -
подать документы через мессенджер Whatsapp
или по электронной почте, - сообщает управление социальной защиты населения.
Если и этот вариант вам недоступен, то к вам на дом приедет мобильная бригада и примет документы на месте.
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Ванька Жуков
Вот такие
Сказки