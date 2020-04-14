Происшествия

сегодня, 11:10

«Службы безопасности банков» продолжают обманывать липчан

2 1554
#мошенничество
1
«Службы безопасности банков» продолжают обманывать липчан

Своих накоплений лишились учитель и пенсионерка.

В регионе продолжают бесчинствовать телефонные мошенники. Вчера их жертвами стали несколько жителей области.

Так, 22 тысяч рублей лишилась учительница из Данкова, а пенсионерка из Липецка перевела аферистам 19 тысяч рублей. Их обманули «сотрудники службы безопасности банков». Как показывает практика, это один из обычных способов мошенничества - звонящие представляются банковскими служащими, говорят, что видят подозрительную активность на счету клиента и просят помочь им проделать ряд операций для спасения вклада. После того, как владелец банковской карты сообщает им всю необходимую информацию, с его счета преступники списывают деньги.

Еще одна липчанка неудачно сдала в аренду свою квартиру. Нашедшие ее объявление на сайте Авито мошенники вынудили 81-летнюю бабульку перевести на указанный ими номер телефона 77 тысяч рублей.
2 1554
#мошенничество
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

С каких пор?

21 минуту назад
арендодатель стал платить деньги арендатору?
ответить

А что же на это не реагируют?

49 минут назад
А когда сами банки перестанут звонить с ИНТЕРЕСНАМИ предложениями для вас? Даже не зная фамилии, имени зато ВАМ ОДОБРЕНО "Н" СУММА. Остальные вопросы при посещении. Вот из за таких предложений люди и теряются. КОГДА ЭТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАКОНЧАТСЯ? Если мне надо я сам схожу и возму.
ответить

Еще в рубрике

Честный полицейский не соблазнился взяткой в 2 тысячи рублей
#Взятка
10
Честный полицейский не соблазнился взяткой в 2 тысячи рублей

сегодня, 11:30

Происшествия
Нетбук, чайник, утюг и шуруповёрт прельстили елецкого вора
#УМВД #кража
2
Нетбук, чайник, утюг и шуруповёрт прельстили елецкого вора

сегодня, 09:26

Происшествия
В тяжёлые дни коронавируса в Долгоруково обокрали медсестру
#УМВД #кража
4
В тяжёлые дни коронавируса в Долгоруково обокрали медсестру

сегодня, 09:17

Происшествия
Глава Следственного комитета России заинтересовался дракой в районе Сокола
#драка #поручение
86
Глава Следственного комитета России заинтересовался дракой в районе Сокола

вчера, 18:17

Происшествия
36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за фейк об автобусе полном больными COVID-19
#фейк #слухи #коронавирус
41
36-летнюю липчанку оштрафовали на 15 тысяч за фейк об автобусе полном больными COVID-19

вчера, 18:00

Происшествия
Напротив Петровского рынка столкнулись три автомобиля
#авария #ДТП
35
Напротив Петровского рынка столкнулись три автомобиля

вчера, 17:11

Происшествия