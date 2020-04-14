«Службы безопасности банков» продолжают обманывать липчан

Своих накоплений лишились учитель и пенсионерка.

В регионе продолжают бесчинствовать телефонные мошенники. Вчера их жертвами стали несколько жителей области.



Так, 22 тысяч рублей лишилась учительница из Данкова, а пенсионерка из Липецка перевела аферистам 19 тысяч рублей. Их обманули «сотрудники службы безопасности банков». Как показывает практика, это один из обычных способов мошенничества - звонящие представляются банковскими служащими, говорят, что видят подозрительную активность на счету клиента и просят помочь им проделать ряд операций для спасения вклада. После того, как владелец банковской карты сообщает им всю необходимую информацию, с его счета преступники списывают деньги.



Еще одна липчанка неудачно сдала в аренду свою квартиру. Нашедшие ее объявление на сайте Авито мошенники вынудили 81-летнюю бабульку перевести на указанный ими номер телефона 77 тысяч рублей.