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Пять новых случаев инфицирования коронавирусом подтвердились в Липецкой области

27 6425
#коронавирус
6
Пять новых случаев инфицирования коронавирусом подтвердились в Липецкой области

С начала эпидемии заболели уже 74 человека.

Областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о пяти новых случаях заболевания COVID-19.

- Состояние заболевших удовлетворительное. Все они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России, - рассказали в оперштабе.

Всего в регионе выявлено 74 случая заражения коронавирусом. 12 человек выздоровели, 62 — находятся на лечении.
27 6425
#коронавирус
6

Комментарии (27)

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1 минуту назад
А что про НЛМК не слыхать?
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Не исключено

9 минут назад
Нэд Старк пишет: "Скоро надо заводить новую статистику - сколько померло с голоду без работы". Не исключено
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Бим

14 минут назад
Александр, да какая разница сколько с подозрением? На что это повлияет? Подозреваемым может быть каждый.
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Нэд Старк

17 минут назад
Скоро надо заводить новую статистику - сколько померло с голоду без работы.
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гостья

27 минут назад
Александр, в 16,00 обновляется информация по региону, там всё есть
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Горожанка

29 минут назад
Все понятно написано. Подтвердились 5 случаев. Вероятно из тех которые лежали с подозрением.
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Да это

29 минут назад
Поганые , чмошные кефиры понаехали , Давно пора закрыть эту помойку -МАСКВУ , Рассадник ворья и заразы !.
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Роза

30 минут назад
Зато у них режим ЧС и выплата 600 евро в мес на человека ,а у нас , без денег ,а все потому что никто не оформляет трудовые и распустили на вольные хлеба , честно даже не жалко всех ипэшников торгующих тряпками , цены ставим как от дольче габанна , а все Китай , жалко сотрудниц ,кто им теперь зарплату выдаст ,......
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Роза

32 минуты назад
Офигеть каждые сутки по 2500 , не отстаём от Италии
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Врач

34 минуты назад
Руки гады не моете , перчатки не носите ,маску не шьёте , вот вам и будет кузькина мать , грязнули, дома сидите и дети пусть сидят , а то оболдеть толпами шлындают по улицам молодняк
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