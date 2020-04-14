Пять новых случаев инфицирования коронавирусом подтвердились в Липецкой области

С начала эпидемии заболели уже 74 человека.

Областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции сообщил о пяти новых случаях заболевания COVID-19.



- Состояние заболевших удовлетворительное. Все они получают необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава России, - рассказали в оперштабе.



Всего в регионе выявлено 74 случая заражения коронавирусом. 12 человек выздоровели, 62 — находятся на лечении.