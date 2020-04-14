Липчанина судят за разбой и убийство

Жертвой группы тамбовчан и липчанина стал 23-летний парень

Это произошло 6 мая 2019 года в Тамбовской области. Как сообщают в СУ СК РФ по Тамбовской области, двое молодых людей на легковом автомобиле одного из них приехали из города Рассказово в рабочий поселок Токаревка. В сквере около районной больницы к ним подошла компания находившихся в состоянии алкогольного опьянения молодых людей, которые стали провоцировать конфликт и подвергли «приезжих» избиению. Затем обвиняемые отобрали у 26-летнего владельца автомобиля ключи от транспортного средства и стали требовать денежные средства (50 тысяч рублей), но так как с собой у него не было всей суммы, они забрали у него 2 тысячи рублей, поместили его 23-летнего приятеля в багажник и все вместе поехали в Рассказовский район за оставшейся суммой. Управлял автомобилем один из обвиняемых. По пути следования злоумышленники, заметив, что молодой человек со своего сотового телефона позвонил в экстренную службу, достали его из багажника и вновь подвергли избиению. На автозаправочной станции в Мордовском районе обвиняемые обнаружили, что 23-летний парень не подает признаков жизни, и отвезли его в местную больницу, сказав, что нашли тело на обочине дороги. Кошелек с денежными средствами погибшего фигуранты забрали себе.



Грабители и убийцы были задержаны. Это четверо жителей Токаревского района, возрастом от 22 до 31 года, и 22 –летний житель Липецкой области. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).



Во время следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



