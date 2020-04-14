Общество
сегодня, 10:13
Уволенные весной липчане будут получать максимальное пособие по безработице
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Выплата пока установлена на апрель-июнь 2020 года.
Глава администрации Липецкой области подписал постановление о начислении и выплате пособий по безработице. Согласно постановлению, на максимальное пособие по безработице смогут претендовать те липчане, которых уволили после 1 марта. Максимальное пособие, как указано в документе, они будут получать как минимум три месяца – с апреля по июнь 2020 года включительно.
Напомним, пособие платят с первого дня признания безработным. Размер выплаты зависит от среднего заработка на прежнем месте работы (первые три месяца платят 75% от зарплаты, затем еще три месяца – 60%, в дальнейшем – 45%), но имеет верхний и нижний пределы. До недавнего времени верхний лимит составлял 8000 рублей, то есть пособие не могло быть больше этой суммы. С апреля он равен МРОТ – 12 130 рублей, минимальный остался на прежнем уровне – 1500 рублей.
Встать на учет по безработице, получить новую профессию или содействие в поиске работы, повысить квалификацию, открыть собственное дело и другие можно в центрах занятости Липецкой области. В условиях пандемии коронавируса центры работают дистанционно. Получить государственные услуги можно через «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области».
- Все центры занятости населения Липецкой области приступили к оказанию государственных услуг в электронном виде в дистанционном формате. Получить государственные услуги можно через личный кабинет информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», портал Госуслуг, «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области». Инструкция по регистрации на «Интерактивном портале службы занятости Липецкой области» расположена на сайте управления труда и занятости Липецкой области, - сообщили в управлении занятости.
Напомним, пособие платят с первого дня признания безработным. Размер выплаты зависит от среднего заработка на прежнем месте работы (первые три месяца платят 75% от зарплаты, затем еще три месяца – 60%, в дальнейшем – 45%), но имеет верхний и нижний пределы. До недавнего времени верхний лимит составлял 8000 рублей, то есть пособие не могло быть больше этой суммы. С апреля он равен МРОТ – 12 130 рублей, минимальный остался на прежнем уровне – 1500 рублей.
Встать на учет по безработице, получить новую профессию или содействие в поиске работы, повысить квалификацию, открыть собственное дело и другие можно в центрах занятости Липецкой области. В условиях пандемии коронавируса центры работают дистанционно. Получить государственные услуги можно через «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области».
- Все центры занятости населения Липецкой области приступили к оказанию государственных услуг в электронном виде в дистанционном формате. Получить государственные услуги можно через личный кабинет информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», портал Госуслуг, «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области». Инструкция по регистрации на «Интерактивном портале службы занятости Липецкой области» расположена на сайте управления труда и занятости Липецкой области, - сообщили в управлении занятости.
20 2564
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