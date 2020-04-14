Общество

сегодня, 10:13

Уволенные весной липчане будут получать максимальное пособие по безработице

20 2564
#безработица #рынок труда #пособие
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Уволенные весной липчане будут получать максимальное пособие по безработице

Выплата пока установлена на апрель-июнь 2020 года.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о начислении и выплате пособий по безработице. Согласно постановлению, на максимальное пособие по безработице смогут претендовать те липчане, которых уволили после 1 марта. Максимальное пособие, как указано в документе, они будут получать как минимум три месяца – с апреля по июнь 2020 года включительно.

Напомним, пособие платят с первого дня признания безработным. Размер выплаты зависит от среднего заработка на прежнем месте работы (первые три месяца платят 75% от зарплаты, затем еще три месяца – 60%, в дальнейшем – 45%), но имеет верхний и нижний пределы. До недавнего времени верхний лимит составлял 8000 рублей, то есть пособие не могло быть больше этой суммы. С апреля он равен МРОТ – 12 130 рублей, минимальный остался на прежнем уровне – 1500 рублей.

Встать на учет по безработице, получить новую профессию или содействие в поиске работы, повысить квалификацию, открыть собственное дело и другие можно в центрах занятости Липецкой области. В условиях пандемии коронавируса центры работают дистанционно. Получить государственные услуги можно через «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области».

- Все центры занятости населения Липецкой области приступили к оказанию государственных услуг в электронном виде в дистанционном формате. Получить государственные услуги можно через личный кабинет информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России», портал Госуслуг, «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области». Инструкция по регистрации на «Интерактивном портале службы занятости Липецкой области» расположена на сайте управления труда и занятости Липецкой области, - сообщили в управлении занятости. 

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#безработица #рынок труда #пособие
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Комментарии (20)

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Ммм

20 минут назад
А как же детей кормить на 1.500 т они не подумали?
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Житель

56 минут назад
А как же те кого до марта уволили? а как же те кто по гражданским договорам работал, которые как раз власть придумала и закрепила законодательно. Им деньги на продукты не нужны?
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Гость

сегодня, 11:38
Пуст депутаты ГД проявят солидарность и свои зарплаты отдадут народу..
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Марина

сегодня, 11:37
По 1,5 тыс. в день будут платить?)
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Марина

сегодня, 11:37
По 1,5 тыс. в день будут платить?)
ответить

Гость

сегодня, 11:36
Куча была самозанятых им куда?
ответить

Гость

сегодня, 11:35
А остальным лапу сосать?!
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Гражданин

сегодня, 11:26
Для губернатора Липецкой области указы президента ни что не значат. Г-н губернатор поживите в месяц на 1500 руб, мы посмотрим будете вы ноги таскать или нет. Вы пришлый человек в нашу область, вас народ в области мало интнрисует.Кроме Быхановкого сада вас ничего не интересует.А вы накормите сначала людей, а потом они придут гулять в парки. на голодный желудок плохо гуляется.
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Тамара

сегодня, 11:02
Ранее Администрация области писала, что могут встать на учёт все, кто не работает до 26 недель, а теперь только с 1 марта...(((((((((
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Ахмед

сегодня, 10:59
Вот пожалуйста, многие здесь страдали, что не будет ни какой помощи и это только начало!!!
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Еще комментарии

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