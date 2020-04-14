Продавцы липецких рынков будут носить маски

Евгению Уваркину не устроило то, как там соблюдаются меры купирования распространения коронавируса .

Мэр Липецка Евгения Уваркина на встрече с председателем совета липецкого областного союза потребительских обществ Дмитрием Двугрошевым обсудила то, как на рынках соблюдаются санитарные правила при пандемии коронавируса. Причиной для обсуждения темы стали жалобы липчан.- Нам крайне важно обеспечить безопасность липчан в торговых точках, ведь за продуктами ходит практически каждый. Мы вводим дополнительные меры защиты в магазинах – просим предпринимателей устанавливать специальные экраны, разлиновывать зоны у касс, чтобы между покупателями было расстояние не менее полутора метров. Большинство относятся ответственно к этим требованиям, но, к сожалению, не все. Мне поступает немало жалоб, в том числе в директ, на работу рынков. Об этой проблеме я говорила с председателем Совета Липецкого областного союза потребительских обществ Дмитрием Двугрошевым. Мы обсудили волнующие липчан вопросы и решили, как будем работать. Договорились навести порядок на продуктовых рынках, обязать всех сотрудников носить маски и соблюдать иные меры безопасности. Отдельно говорили о несанкционированной торговле, бывает, у продавцов нет документов на товар или санитарных книжек. Это недопустимо и в обычное время, а в сегодняшних условиях становится попросту опасно. Поэтому с нелегальными продажами мы будем бороться особенно жёстко, - обещает Евгения Уваркина.