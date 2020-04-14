Общество

сегодня, 09:46

Продавцы липецких рынков будут носить маски

59 5909
#рынок #Евгения Уваркина #торговля
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Евгению Уваркину не устроило то, как там соблюдаются меры купирования распространения коронавируса .

Мэр Липецка Евгения Уваркина на встрече с председателем совета липецкого областного союза потребительских обществ Дмитрием Двугрошевым обсудила то, как на рынках соблюдаются санитарные правила при пандемии коронавируса. Причиной для обсуждения темы стали жалобы липчан.



- Нам крайне важно обеспечить безопасность липчан в торговых точках, ведь за продуктами ходит практически каждый. Мы вводим дополнительные меры защиты в магазинах – просим предпринимателей устанавливать специальные экраны, разлиновывать зоны у касс, чтобы между покупателями было расстояние не менее полутора метров. Большинство относятся ответственно к этим требованиям, но, к сожалению, не все. Мне поступает немало жалоб, в том числе в директ, на работу рынков. Об этой проблеме я говорила с председателем Совета Липецкого областного союза потребительских обществ Дмитрием Двугрошевым. Мы обсудили волнующие липчан вопросы и решили, как будем работать. Договорились навести порядок на продуктовых рынках, обязать всех сотрудников носить маски и соблюдать иные меры безопасности. Отдельно говорили о несанкционированной торговле, бывает, у продавцов нет документов на товар или санитарных книжек. Это недопустимо и в обычное время, а в сегодняшних условиях становится попросту опасно. Поэтому с нелегальными продажами мы будем бороться особенно жёстко, - обещает Евгения Уваркина.
59 5909
#рынок #Евгения Уваркина #торговля
2

Комментарии (59)

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4 минуты назад
Закройте эти рынки к черту!!!!!!! Дорого, грязь и антисанитария одна от них!!!!!!!
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Олег п

5 минут назад
Он её прямо в маске порол, и на клыка ей дал через маску
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Вася

9 минут назад
Что что, а на рынке с этим строго, администрация рынка все контролирует, контролеры Заранее предупреждают о прохождении медкомиссии, Уваркина, займись чем нибудь другим, но не твоё это, не твоё
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Злодей

15 минут назад
Уваркина где маску купила? Видно что не самошивка. Уйди уже хватит позорить Липецк. Или забыла свое интерьвью в программе норкина. Липчане тебя не выбирали, значит по приоре ты не наш мер.
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Нэд Старк

17 минут назад
А как дойти до рынка, если можно только до ближайшего магаза и аптеки? По поводу парикмахерских тот же вопрос.
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игорь михайлович

23 минуты назад
Может правда закрыть все эти рынки и развалы, временно пока, а на этом месте ,тоже временно конечно, поставить детский сад, спортшколу , и что либо вроде Перекрестка
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экономист

30 минут назад
С парковкой уже навели порядок....по всему городу проблему решили...Теперь за рынки пора браться....УДАЧИ!!!
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Вадя

34 минуты назад
не вводите народ в заблуждение, идиотизм)— самая тяжелая степень умственной отсталости (олигофрении), при которой мышление и речь отсутствуют практически полностью. Вот вы ввели народ в заблуждение. Читайте внимательно что пишут.
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Трезвенник

35 минут назад
Хмельник, ну ладно, сколько дали то???
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Мент

39 минут назад
Феназепам, правильно разрулил ситуацию.
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