сегодня, 09:25
ДК «Сокол» просит липчан вспомнить прошлое
Администрация учреждения культуры планирует при содействии живых свидетелей истории создать летопись ДК к 70-летию «Сокола».
- Обращаемся к вам - создателям, хранителям славной истории Сокола! Мы с нетерпением ждём от Вас интересные истории, связанные с нашим любимым Дворцом! Поделитесь своими воспоминаниями о том, как строился Дворец, в каких творческих коллективах Вы занимались, о руководителях, гастролях, традициях, поделитесь интересными историями.
Ваши рассказы будут положены в основу фильма, к юбилею дворца, - обращается администрация учреждения кльтуры к липчанам.
Свои истории можно прислать по адресу : г. Липецк, пл.Константиновой, дом, 3, с пометкой " Вместе пишем историю", или по электронному адресу: dk.sokol@yandex.ru, а также в группы ДК в социальных сетях.
Здание ДК «Сокол» построили в 1950 году. ДК «Сокол» является культурным центром целого района города. Здесь занимаются 24 творческих коллектива с общей численностью более 800 человек. Из них пять коллективов имеют звание «Народный», два - «Образцовый». В городе хорошо известны фольклорный ансамбль «Сокольские посиделки», цирк «Вдохновение», клуб спортивного бального танца «Элит-тон». В здании также базируется Липецкий драматический театр.
21 век
Игнат
Так
Ваш
Совки, фас!
я
Елена
Елена
Калдырь
Дед Пихто!