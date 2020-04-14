Культура

сегодня, 09:25

ДК «Сокол» просит липчан вспомнить прошлое

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#летопись #юбилей #ДК
ДК «Сокол» просит липчан вспомнить прошлое

Администрация учреждения культуры планирует при содействии живых свидетелей истории создать летопись ДК к 70-летию «Сокола».

В 2021 году дворец культуры "Сокол" готовится отметить знаменательную дату - 70-летие со дня открытия. В честь юбилея в Липецке намерены создать фильм-летопись жизни ДК. Администрация «Сокола» просит липчан рассказать интересные истории, связанные с созданием и работой ДК.

- Обращаемся к вам - создателям, хранителям славной истории Сокола! Мы с нетерпением ждём от Вас интересные истории, связанные с нашим любимым Дворцом! Поделитесь своими воспоминаниями о том, как строился Дворец, в каких творческих коллективах Вы занимались, о руководителях, гастролях, традициях, поделитесь интересными историями.
Ваши рассказы будут положены в основу фильма, к юбилею дворца, - обращается администрация учреждения кльтуры к липчанам.

Свои истории можно прислать по адресу : г. Липецк, пл.Константиновой, дом, 3, с пометкой " Вместе пишем историю", или по электронному адресу: dk.sokol@yandex.ru, а также в группы ДК в социальных сетях.

Здание ДК «Сокол» построили в 1950 году. ДК «Сокол» является культурным центром целого района города. Здесь занимаются 24 творческих коллектива с общей численностью более 800 человек. Из них пять коллективов имеют звание «Народный», два - «Образцовый». В городе хорошо известны фольклорный ансамбль «Сокольские посиделки», цирк «Вдохновение», клуб спортивного бального танца «Элит-тон». В здании также базируется Липецкий драматический театр.
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#летопись #юбилей #ДК

Комментарии (10)

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21 век

33 минуты назад
Затрахали уже,со своим прошлым! В будущее собираетесь?
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Игнат

сегодня, 11:40
Тётке штукатурки кусок упал на голову после спектакля. Пойдёт история?
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Так

сегодня, 11:27
у нас будущего-то и нет!Поэтому все-исключительно в прошлое.Согласен с тобой Ваш,несмотря на то,что ты по лагерям видать побывал.Но мысль у тебя норм!И точно-сейчас перимейсон начнет красное теребонькать,мол там было ЗБС,все хотят в прошлое.А когда у него тут спрашивают-огласи список,желающих в прошлое-у него видать к этому вопросу уже кончита наступает и усё ))))))))))))
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Ваш

сегодня, 11:23
У меня все прошлое прошло под вагонами, да под шконками
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Совки, фас!

сегодня, 10:11
Вот вам раздолье, сейчас все комментарии засрете своей пропагандой
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я

сегодня, 10:07
Какую красоту испоганили своей хреновацией!
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Елена

сегодня, 10:05
Надо уметь реально оценивать происходящее, а не говорить в угоду наверху стоящим.Что то своё собственное надо иметь, хотя бы мнение.
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Елена

сегодня, 09:52
А так же летопись Нижнего парка, где был Зелёный театр, фильмы показывали.Была эстрада, концерты по выходным.Скамейки стояли, сиди и смотри и слушай сколько хочешь.Фонтанчики с мин.водой, пей бесплатно и с собой наливай.А теперь парк.Деревья и всё.Всё прозрачно, видно насквозь от Петра до речки.Зато все армянские кафе сохранили, прям на входе сараи, мет.гаражи, ужасные заборы, ничего они не вредят виду парка.Всё остальное помешало.Оно же было для людей и бесплатно.
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Калдырь

сегодня, 09:38
Ещё нужно создать летопись Елецкого сахарного завода, очень подробно изложить механизмы перехода прав собственности к компании. ТРИО и далее к французам. И что за это получила бывший директор.
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Дед Пихто!

сегодня, 09:33
Предлагаю Липчанам из мэрии и подрядчикам , которые ремонтировали наш ДК, рассказать сколько удалось стырить бюджетных денег во время этого "ремонта"!
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