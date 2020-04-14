Общество

сегодня, 09:15

Ельчане сидят дома чаще липчан

3 936
#самоизоляция #сидимдома
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Ельчане сидят дома чаще липчан

На сервисе «Яндекс. Самоизоляции» можно сравнить то, как жители двух крупнейших городов региона соблюдают режим всеобщей самоизоляции.

Ельчане более ответственно относятся к соблюдению режима самоизоляции, чем жители Липецка. Об этом говорят данные статистики сервиса «Яндекс.Самоизоляция». В понедельник, 13 апреля, индекс самоизоляции в Липецке упал до значения 2,3 балла. Минимальный уровень соблюдения режима был зафиксирован в 16:00. Вместе с этим индекс самоизоляции в Ельце накануне не опускался ниже 2,6 (минимальное значение зафиксировано в 15:00 13 апреля). Кроме того, в Ельце прошлой ночью было безлюднее, чем в Липецке. Если в региональном центре индекс достиг максимального значения в 5 баллов только в 5 утра и сразу пошел вниз, то в Ельце все были дома с 3 до 5 утра.

Стоит заметить, что президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1"пожаловался на парадоксальную ситуацию с соблюдение режима самоизоляции. Профессор привел в пример москвичей: "Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается". Сейчас же москвичи, когда с каждым днем растет число выявленных заболевших COVID-19, «расслабились» и попустительски относятся к собственной безопасности. Аналогичная картина прослеживается и в Липецке: в начале апреля липчане исправно сидели дома, а когда пошел рост количества пациентов инфекционной больницы с диагнозом «Коронавирусная инфекция», стали все чаще выходить на улицу.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.

Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
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#самоизоляция #сидимдома
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Комментарии (3)

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Гость

47 минут назад
Чем глупее человек тем больше он верит во всякую ересь!!!
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Гость

47 минут назад
Чем глупее человек тем больше он верит во всякую ересь!!!
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Олег

сегодня, 09:40
В Ельце живут горожане, а в Липецке колхозане!
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