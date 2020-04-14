сегодня, 09:15
Ельчане сидят дома чаще липчан
На сервисе «Яндекс. Самоизоляции» можно сравнить то, как жители двух крупнейших городов региона соблюдают режим всеобщей самоизоляции.
Стоит заметить, что президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1"пожаловался на парадоксальную ситуацию с соблюдение режима самоизоляции. Профессор привел в пример москвичей: "Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается". Сейчас же москвичи, когда с каждым днем растет число выявленных заболевших COVID-19, «расслабились» и попустительски относятся к собственной безопасности. Аналогичная картина прослеживается и в Липецке: в начале апреля липчане исправно сидели дома, а когда пошел рост количества пациентов инфекционной больницы с диагнозом «Коронавирусная инфекция», стали все чаще выходить на улицу.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Гость
Гость
Олег