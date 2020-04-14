Происшествия

сегодня, 09:17

В тяжёлые дни коронавируса в Долгоруково обокрали медсестру

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#УМВД #кража
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В тяжёлые дни коронавируса в Долгоруково обокрали медсестру

Подозреваемая установлена и задержана.

Сотрудница медицинского учреждения в Долгоруково обратилась в полицию с заявлением, что прямо из раздевалки медицинского учреждения у неё украли пальто.

По «горячим» следам стражам порядка удалось установить подозреваемую – 20-летнюю местную жительницу. Похищенное изъято.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

4 1477
#УМВД #кража
1

Комментарии (4)

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58 минут назад
Кашелек Кашелек не брал я не какой Кашелек
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матвей

сегодня, 11:16
После вируса начнутся наверное грабежи , сколько народу то уволили и еще уволят , а мэрша-пи....ец ничего не делает для горожан , что бы создать новые рабочие места. Одна болтовня и показуха
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товарищ

сегодня, 11:13
Вот козлодоевы................
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Иван.

сегодня, 10:04
Было бы лучше если бы заставили в магазинах работать все кассы, а то из 5-10 работаю только 1-2 и около касс всегда стоит толпа покупателей!
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