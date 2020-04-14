В тяжёлые дни коронавируса в Долгоруково обокрали медсестру

Подозреваемая установлена и задержана.

Сотрудница медицинского учреждения в Долгоруково обратилась в полицию с заявлением, что прямо из раздевалки медицинского учреждения у неё украли пальто.

По «горячим» следам стражам порядка удалось установить подозреваемую – 20-летнюю местную жительницу. Похищенное изъято.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», которая предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.