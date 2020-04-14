Евгения Уваркина сделала замечание верующим

Глава администрации просит всех оставаться дома.

Мэр Липецка Евгения Уваркина опубликовала очередной пост с призывом не нарушать режим всеобщей самоизоляции. Глава администрации сделала особый упор на соблюдение режима пожилыми людьми, а также верующими, которых заметила в храмах без масок и пренебрегающих социальной дистанцией. Евгения Уваркина отметила, что подобное попустительство может стоить кому-то жизни.- Уважаемые липчане, сейчас я прежде всего хочу обратиться к пожилым гражданам, людям возраста 60+. Понимаю, что у вас много дел, что вам нужно покупать продукты и лекарства, посещать богослужения и даже просто иногда выходить на улицу, ведь сейчас такая хорошая погода. Но прошу вас – оставайтесь дома! Каждый день мы получаем информацию о новых заболевших, анализируем сводки из других регионов. Статистика неутешительна. Пожилые люди очень подвержены риску заражения коронавирусом. Один из последних случаев, доказывающих это, произошёл в Смоленской области. Ситуация страшная. У 86(!) сотрудников и пациентов одного из домов для инвалидов и престарелых предварительное тестирование выявило инфекцию. А ещё коронавирус убивает. Ежедневно он уносит чьи-то жизни, в основном людей в возрасте, ослабленных другими болезнями.Знаю, что у нас очень много верующих, считающих, что даже в период пандемии нельзя пропускать богослужения. Вчера в храмах было многолюдно, не все были в защитных масках, а многие даже не соблюдали безопасную дистанцию. Дорогие мои, есть пословица «бережёного Бог бережёт». И сегодня мы видим, что это не просто слова. К сожалению, вирус не щадит никого. В Брянске почти 50 заразившихся – прихожане одной церкви. Заболевают и священники, уже известно о 8 случаях в Московской патриархии. В соседней Украине в Киево-Печерской лавре коронавирус подтвердили у 90 человек. Поэтому сейчас самое правильное решение – молиться дома. Об этом говорит и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.Сегодня вообще не время выходить на улицу. Кончились продукты, нужны лекарства, необходимо вынести мусор? Вам готовы помочь. Ежедневно волонтёры ОНФ выезжают по заявкам пожилых и маломобильных граждан. Они абсолютно бесплатно помогают позвонившим по телефону 8(800)-200-34-11. Пожалуйста, оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких и помните, чем ответственнее и строже мы будем соблюдать режим всеобщей самоизоляции, тем скорее и с наименьшими потерями нам удастся победить опасную инфекцию, - призывает Евгения Уваркина.