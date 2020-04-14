Общество

вчера, 19:38

Евгения Уваркина сделала замечание верующим

164 8566
#самоизоляция #сидимдома
6
Евгения Уваркина сделала замечание верующим

Глава администрации просит всех оставаться дома.

Мэр Липецка Евгения Уваркина опубликовала очередной пост с призывом не нарушать режим всеобщей самоизоляции. Глава администрации сделала особый упор на соблюдение режима пожилыми людьми, а также верующими, которых заметила в храмах без масок и пренебрегающих социальной дистанцией. Евгения Уваркина отметила, что подобное попустительство может стоить кому-то жизни.



- Уважаемые липчане, сейчас я прежде всего хочу обратиться к пожилым гражданам, людям возраста 60+. Понимаю, что у вас много дел, что вам нужно покупать продукты и лекарства, посещать богослужения и даже просто иногда выходить на улицу, ведь сейчас такая хорошая погода. Но прошу вас – оставайтесь дома! Каждый день мы получаем информацию о новых заболевших, анализируем сводки из других регионов. Статистика неутешительна. Пожилые люди очень подвержены риску заражения коронавирусом. Один из последних случаев, доказывающих это, произошёл в Смоленской области. Ситуация страшная. У 86(!) сотрудников и пациентов одного из домов для инвалидов и престарелых предварительное тестирование выявило инфекцию. А ещё коронавирус убивает. Ежедневно он уносит чьи-то жизни, в основном людей в возрасте, ослабленных другими болезнями.

Знаю, что у нас очень много верующих, считающих, что даже в период пандемии нельзя пропускать богослужения. Вчера в храмах было многолюдно, не все были в защитных масках, а многие даже не соблюдали безопасную дистанцию. Дорогие мои, есть пословица «бережёного Бог бережёт». И сегодня мы видим, что это не просто слова. К сожалению, вирус не щадит никого. В Брянске почти 50 заразившихся – прихожане одной церкви. Заболевают и священники, уже известно о 8 случаях в Московской патриархии. В соседней Украине в Киево-Печерской лавре коронавирус подтвердили у 90 человек. Поэтому сейчас самое правильное решение – молиться дома. Об этом говорит и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Сегодня вообще не время выходить на улицу. Кончились продукты, нужны лекарства, необходимо вынести мусор? Вам готовы помочь. Ежедневно волонтёры ОНФ выезжают по заявкам пожилых и маломобильных граждан. Они абсолютно бесплатно помогают позвонившим по телефону 8(800)-200-34-11. Пожалуйста, оставайтесь дома! Берегите себя и своих близких и помните, чем ответственнее и строже мы будем соблюдать режим всеобщей самоизоляции, тем скорее и с наименьшими потерями нам удастся победить опасную инфекцию, - призывает Евгения Уваркина.

164 8566
#самоизоляция #сидимдома
6

Комментарии (164)

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Лысый.

50 минут назад
Оллллл. Вы как Уваркина. Желаете того ,что мне не надо.Она тоже желала людям субботники чаще.А надо было дворникам платить больше.
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Вначале надо проинструктировать попов

сегодня, 00:48
Попы виноваты, они не дают прихожанам маски. не предлагают им соблюдать дистанцию, а люди что, они привыкли всё делать как всегда, поэтому если работники церквей не будут им на входе разъяснять о простых вещах, не будут тестировать их на входе инфракрасными термометрами, то Уваркина может жаловаться здесь постоянно.
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Бим

сегодня, 00:46
Задолбали уже со своими замечаниями и призывами. Или жёсткие меры или замолчите уже. Только бесите своей беспомощностью порядок навести
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Пусть нацепит маску для начала

сегодня, 00:36
Шараепится с * своими ,дистанцию не соблюдает и ещё что требует болванка лесничая.Позорище города .
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Жительница Липецка

сегодня, 00:33
Что за люди, все вам плохо, да вы новости про Лавру посмотрите, 2 умерло, почти 100 человек заражено по состоянию на сегодня, но нет, вам лишь бы человека заклевать. Когда же у вас уже пройдёт фаза отрицания и наступит понимание ситуации и всей ее серьезности, понимание и осознание того, насколько каждый будет придерживаться определенных правил, настолько и будет заметен результат.
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Мамке своей

сегодня, 00:16
Капитан Врунгель, про вульвы расакажи. И не завидуй Евгении.
ответить

33

сегодня, 00:08
лллллл, все тролли и все хотят на её место , одни лишь холу-и Уваркиной чище первого снега. .
ответить

Перри Мейсон

сегодня, 00:07
Я2, "За всеми ними Путин уследить не может" А Сталин мог... Поэтому и является самым популярным политиком по всем опросам
ответить

33

сегодня, 00:07
Я2, история с Уваркиной этой никчёмной матершинницей , продажными депутатами и сворой холу-ёв , наглядный пример путинизма.
ответить

О́лллллл

сегодня, 00:06
Лысый., Ты явно троль . Либо сам хочешь на ее место? Успокойся. Все будет хорошо. Любви тебе желаю, чтобы подобрел.
ответить
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