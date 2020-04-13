Общество

41 минуту назад

В елецкой колонии объявили карантин

4 1148
#карантин #туберкулёз
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В елецкой колонии объявили карантин

За колючей проволокой заболели не люди, а животные.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о введении карантина в исправительной колонии №4, расположенной в Ельце. Там у скота обнаружили туберкулез.

- В соответствии с постановлением главы администрации области совместно с управлением ветеринарии региона в УФСИН России по Липецкой области разработан план по проведению на территории ИК-4 комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий. На сегодняшний день в ИК-4 принимаются все необходимые меры по недопущению распространения туберкулеза животных на иные территории, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

Карантин введен на неопределенный срок. Он должен завершиться после проведения всех необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий по профилактике туберкулёза. До их завершения на территории колонии запрещен ввоз нового скота, перегруппировка стада, продажа больных животных населению, а также содержание зараженного скота вне специальных изоляторов. Больных животных можно вывозить только на мясокомбинат.

Туберкулез - инфекционная болезнь домашних и диких животных. Источник возбудителя - больные животные, выделяющие бактерии с мокротой, фекалиями и молоком, которые инфицируют корма, навоз, территорию скотных дворов и пастбищ. Факторами передачи инфекции могут быть корма, подстилка, вода, навоз и другие предметы, загрязненные выделениями больных животных. Борьба с туберкулезом животных основана на охране благополучных хозяйств от заноса инфекции, систематических исследованиях животных с целью своевременного выявления больных, на оздоровлении неблагополучных по туберкулезу хозяйств (ферм, стад) и охране людей от заражения.
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#карантин #туберкулёз
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Комментарии (4)

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отпетушитель

7 минут назад
А может с этапом завезли ??
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ч

14 минут назад
там это будет пи===ц
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Заочница

15 минут назад
Животные тоже люди
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Мент

33 минуты назад
Да чтоб они там сдохли все
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