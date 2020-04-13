Происшествия

46 минут назад

Глава Следственного комитета России заинтересовался дракой в районе Сокола

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#драка #поручение
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Глава Следственного комитета России заинтересовался дракой в районе Сокола

На прошлой неделе группа подростков избила мужчину.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК РФ по Липецкой области разобраться в драке, о которой сообщал GOROD48. В прошлую среду, 8 апреля, между подростками и мужчиной произошёл конфликт возле дома на улице Ушинского. Ссора вылилась в драку. Мужчине после серии жестоких ударов пришлось вызывать «Скорую», писать заявление на хулиганов он не стал.

⁃ Было распространено видео с камер наблюдения в Липецке, где подростки жестоко избили мужчину на детской площадке. На кадрах видно, как мужчина сделал одному из подростков, ведущих себя вызывающе, замечание, а услышав ответ, дал парню пощечину. В результате подросток ударил мужчину, затем ему на помощь подоспели другие несовершеннолетние, которые избили лежащего на земле мужчину, - сообщает СК РФ.

Председатель Следственного комитета России поручил руководству следственного управления по Липецкой области подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего события и при наличии оснований организовать доследственную проверку для всестороннего изучения действий каждого из участников конфликта.
14 1253
#драка #поручение
1

Комментарии (14)

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Накипело

5 минут назад
Это обыкновенные выродки. Их никто никогда не учил ничему, семьи как правило такие же придурашные, как их дети. На дворе КАПИТАЛИЗМ,. Дома ИНТЕРНЕТ. В семье ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕНИЯ С СОБСТВЕННЫМИ ДЕТЬМИ. Вот и пораскинте своими мозгами, КАКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СТРАНУ МЫ ПОТЕРЯЛИ. При социализме тоже случались драки, но не было так, чтоб до смерти. Эх, Вы! Молодёжь! Жестокие, опошленные, наглые подростки. Совершенно нет уважения к старшим.
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Тот что бил будто обиженка зассатая

6 минут назад
Жестокость не показатель силы, а показатель ущербности и слабости. А когда руку поднял на старшего это вообще чертовство, а те кто потакает и молча смотрит ссыкуны комнатные без мнения, завтра пусть не удивляются когда их отцу кто то так же влепит, хотя там наверное их папаши и не в курсе о существовании этих утырков
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48

8 минут назад
То есть чтобы возбудить дело при прямых доказательствах вины нужен указ самого Бастрыкина?
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сыкло

10 минут назад
Так и подумал, что мужик сыканул писать заяву. О чего вылазил то тогда, если и по морде не можешь дать и заяву написать?
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Вера

12 минут назад
Полицаи через 2 часа приехали
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Горожанин

14 минут назад
Таких случаев будет всё больше. Смертность возрастёт. Но это всё, конечно, коронавирус...
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777

16 минут назад
Сажать у блюдков
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Гость

17 минут назад
А кто снимался? Что вообще что-ли?
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Сталин

26 минут назад
Какая ненасытная жестокость,как будто сам легион в нём сидит ,ну повалили мужика ,ну два раза щёлкнули,зачем с носка так бить ,такие удары приводят к смерти
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Тго

28 минут назад
наш слядственный комитет без удара по сраке для придания ускорения сам ничего не делает
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