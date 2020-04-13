Происшествия
46 минут назад
Глава Следственного комитета России заинтересовался дракой в районе Сокола
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На прошлой неделе группа подростков избила мужчину.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СУ СК РФ по Липецкой области разобраться в драке, о которой сообщал GOROD48. В прошлую среду, 8 апреля, между подростками и мужчиной произошёл конфликт возле дома на улице Ушинского. Ссора вылилась в драку. Мужчине после серии жестоких ударов пришлось вызывать «Скорую», писать заявление на хулиганов он не стал.
⁃ Было распространено видео с камер наблюдения в Липецке, где подростки жестоко избили мужчину на детской площадке. На кадрах видно, как мужчина сделал одному из подростков, ведущих себя вызывающе, замечание, а услышав ответ, дал парню пощечину. В результате подросток ударил мужчину, затем ему на помощь подоспели другие несовершеннолетние, которые избили лежащего на земле мужчину, - сообщает СК РФ.
Председатель Следственного комитета России поручил руководству следственного управления по Липецкой области подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего события и при наличии оснований организовать доследственную проверку для всестороннего изучения действий каждого из участников конфликта.
⁃ Было распространено видео с камер наблюдения в Липецке, где подростки жестоко избили мужчину на детской площадке. На кадрах видно, как мужчина сделал одному из подростков, ведущих себя вызывающе, замечание, а услышав ответ, дал парню пощечину. В результате подросток ударил мужчину, затем ему на помощь подоспели другие несовершеннолетние, которые избили лежащего на земле мужчину, - сообщает СК РФ.
Председатель Следственного комитета России поручил руководству следственного управления по Липецкой области подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего события и при наличии оснований организовать доследственную проверку для всестороннего изучения действий каждого из участников конфликта.
14 1253
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Тот что бил будто обиженка зассатая
48
сыкло
Вера
Горожанин
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Сталин
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