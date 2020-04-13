Зрителям ЛГАТД им. Л. Толстого предлагают самим выбрать спектакль для просмотра

Театр продолжает бороться с вирусом всеми доступными способами, а именно – силой искусства.

Липецкий государственный театр драмы имени Л. Н. Толстого в период самоизоляции продолжает радовать зрителей спектаклями по Интернету и придумывает новые «фишки».

Так, зрителям предлагают самим выбрать спектакль, который покажут на Пасху – в воскресенье, 19 апреля. В числе претендентов лидер по количеству просмотров на позапрошлой неделе «Оркестр Титаник» по пьесе Христо Бойчева, а также «Полковник-птица» (М. Ладо), «Квадратура круга» (В. Катаев), «Старомодная комедия» (А. Арбузов), а также ретро-запись чеховского «Дяди Вани», сделанная ещё в 1989 году.

Голосование проходит в официальной группе театра в сети «ВКонтакте».

В ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого определились с Интернет-репертуаром на текущую неделю:

16 апреля – «Чайка», А. Чехов

17 апреля – «Дуэль», А. Чехов

18 апреля - «За чем пойдешь, то и найдешь», А. Островский

Напомним, что спектакли появляются в Сети в 19.00 и находятся в открытом доступе до полудня следующего дня.

В рамках акции #вакцинатеатра зрителей на этой неделе ждут еще и театральные конкурсы, викторины, а также новые сказки на ночь, которые исполняют ведущие артисты театра.

К слову, Интернет-охват аудитории театра в дни «удалёнки» увеличился в 4 раза.



На фото ЛГАДТ им. Л. Н. Толстого фрагмент спектакля "За чем пойдешь, то и найдешь"

