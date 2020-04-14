Бизнес

40 минут назад

Будьте осторожны!

1987
#Зеленая точка
Будьте осторожны!

Уважаемые абоненты компании «Зеленая точка».

Сообщаем вам, что в последнее время участились обращения к специалистам нашей компании людей, пострадавших от телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками «Зеленой точки».

Мошенниками распространяется недостоверная информация о том, что «Зеленая точка» прекращает свою работу на территории Липецкой области, и необходимо перезаключить договор.

«Зеленая точка» успешно работала, работает и будет продолжать свою работу!

Наши специалисты каждый день обеспечивают горожан услугами качественного интернета и телевидения.

«В наше распоряжение поступило несколько записей подобных звонков, мы плотно работаем с правоохранительными органами и контролирующими недобросовестную конкуренцию организациями. По сообщениям ведомств уже запущена проверка, виновные будут привлечены к ответственности» - сообщил представитель службы безопасности «Зеленой точки».

Удивительно то, что мошенники нагло и безответственно совершают свои звонки с городских номеров телефонов, зарегистрированных официально на компанию-конкурента.

Если Вы столкнулись с подобным видом мошенничества, рекомендуем не поддаваться на провокации. Не переоформляйте договор и ни в коем случае не сообщаете мошенникам свои персональные данные.

А еще берегите себя, чаще мойте руки и будьте здоровы!

Специально для всех наших абонентов, соблюдающих режим самоизоляции мы подготовили приятный бонус: открыт доступ ко всем развлекательным тв каналам.

Искренне Ваша, команда «Зеленой точки».

PR

1987
#Зеленая точка

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