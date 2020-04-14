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вчера, 20:20

Липецкая вечЁрка: коронавирус, отключение горячей воды и новый вице-мэр

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#вечёрка
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Липецкая вечЁрка: коронавирус, отключение горячей воды и новый вице-мэр

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 13 апреля.

Как и прежде, в центре внимания хроники коронавируса. В Липецкой области подтверждены еще шесть случаев коронавирусной инфекции. Среди новых больных есть те, кто заразился в Москве, и те кто инфицирован в Липецкой области от уже заболевших. Вместе с этим сегодня из инфекционной больницы выписаны два человека, перенёсшие коронавирусную инфекцию. Таким образом, с начала эпидемии из больницы выписаны 12 человек, перенесших COVID-19. С момента начала эпидемии на территории области зарегистрировано 69 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день на коронавирус обследованы 6560 человек.

В понедельник многим было интересно узнать «Что страшнее: коронавирус или паника». Что делать, если чуть ли не круглосуточно одолевают мысли о смертельной опасности COVID-19, куда обратиться в случаях утери душевного равновесия, почему стресс более опасен для женщин? Об этом GOROD48 рассказали липецкие психологи.

Множество комментариев читатели сегодня оставили под графиком планируемого отключения горячей воды в Липецке в 2020 году. По планам энергетиков, гидравлические испытания должны стартовать 6 мая 2020, а закончиться к 23 августа. Сети каждой котельной отключат дважды. Срок отключения горячей воды за каждый период не будет превышать 14 дней.

Не менее активно липчане обсуждали появление нового лица в городской администрации. Новым заместителем главы администрации города Липецка стала Ольга Углева. Соответствующее распоряжение подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. Ольга Углева сменила Кирилла Рыжкова, который занимал этот пост с 1 июля минувшего года. Он возвращается в управляющую компанию АО «ОЭЗ ППТ «Липецк». Ольга Углева до последнего времени работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо».
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#вечёрка
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Комментарии (20)

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Гость

40 минут назад
Как не крутите коту яйца.. 28 дней.. Мрак
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Гость

44 минуты назад
За фейк не посадят? 28 дней спустя. . Мистика.. Блин
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Гость

46 минут назад
28 недель спустя.. Мистика просто.. Ой я, хотел сказать 28 дней спустя
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Гость

47 минут назад
Не верите вы в НАУКУ.. А зря
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Гость

48 минут назад
Вся верхушка заразились ... Факт
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...

52 минуты назад
Александр, за коронавирусом .с тазиком....
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Александр

сегодня, 00:46
идем все в баню
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Перри Мейсон

сегодня, 00:31
222, "Макрон объявил о продлении режима изоляции граждан до 11 мая. Карантин действует во Франции с 17 марта." Не хотят "цивилизованные французы" от рабского мышления избавляться))
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222

сегодня, 00:04
Любовь Николаевна, когда же вы уже избавитесь от рабского мышления.
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Любовь Николаевна

вчера, 23:14
сникерс . Вы предпочитаете заразиться? Что еще надо сделать, чтоб до вас дошло, чем чреват этот вирус ? ..Чтоже вы такие нежные то? Люди во время войны не такое выдерживали . Просто заставьте себя любимого преодолеть своё "не хочу", надоело" , просто оставайтесь в семье .. Сейчас есть чем заняться дома , генеральная уборка в кв-ре , подготовка к празднику " Пасхе", позанимайтесь с детьми .
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