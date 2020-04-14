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вчера, 20:20
Липецкая вечЁрка: коронавирус, отключение горячей воды и новый вице-мэр
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 13 апреля.
Как и прежде, в центре внимания хроники коронавируса. В Липецкой области подтверждены еще шесть случаев коронавирусной инфекции. Среди новых больных есть те, кто заразился в Москве, и те кто инфицирован в Липецкой области от уже заболевших. Вместе с этим сегодня из инфекционной больницы выписаны два человека, перенёсшие коронавирусную инфекцию. Таким образом, с начала эпидемии из больницы выписаны 12 человек, перенесших COVID-19. С момента начала эпидемии на территории области зарегистрировано 69 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день на коронавирус обследованы 6560 человек.
В понедельник многим было интересно узнать «Что страшнее: коронавирус или паника». Что делать, если чуть ли не круглосуточно одолевают мысли о смертельной опасности COVID-19, куда обратиться в случаях утери душевного равновесия, почему стресс более опасен для женщин? Об этом GOROD48 рассказали липецкие психологи.
Множество комментариев читатели сегодня оставили под графиком планируемого отключения горячей воды в Липецке в 2020 году. По планам энергетиков, гидравлические испытания должны стартовать 6 мая 2020, а закончиться к 23 августа. Сети каждой котельной отключат дважды. Срок отключения горячей воды за каждый период не будет превышать 14 дней.
Не менее активно липчане обсуждали появление нового лица в городской администрации. Новым заместителем главы администрации города Липецка стала Ольга Углева. Соответствующее распоряжение подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. Ольга Углева сменила Кирилла Рыжкова, который занимал этот пост с 1 июля минувшего года. Он возвращается в управляющую компанию АО «ОЭЗ ППТ «Липецк». Ольга Углева до последнего времени работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо».
В понедельник многим было интересно узнать «Что страшнее: коронавирус или паника». Что делать, если чуть ли не круглосуточно одолевают мысли о смертельной опасности COVID-19, куда обратиться в случаях утери душевного равновесия, почему стресс более опасен для женщин? Об этом GOROD48 рассказали липецкие психологи.
Множество комментариев читатели сегодня оставили под графиком планируемого отключения горячей воды в Липецке в 2020 году. По планам энергетиков, гидравлические испытания должны стартовать 6 мая 2020, а закончиться к 23 августа. Сети каждой котельной отключат дважды. Срок отключения горячей воды за каждый период не будет превышать 14 дней.
Не менее активно липчане обсуждали появление нового лица в городской администрации. Новым заместителем главы администрации города Липецка стала Ольга Углева. Соответствующее распоряжение подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. Ольга Углева сменила Кирилла Рыжкова, который занимал этот пост с 1 июля минувшего года. Он возвращается в управляющую компанию АО «ОЭЗ ППТ «Липецк». Ольга Углева до последнего времени работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо».
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