сегодня, 16:54
Здоровья всё больше: липчане излечиваются от ОРВИ
Традиционные заболевания нас уже берут всё реже.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю в регионе были зафиксированы 3 492 случая ОРВИ.
Показатель заболеваемости составил 30,2 чел. на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 19,7%.
Госпитализация понадобилась лишь в 63-х случаях, что составляет 1,8 % от заболевших. Страдают в основном дети и подростки до 14 лет – 54,3 %.
Все показатели ниже эпидемического порога на 31-37 %.
Фото ud.kmvcity.ru
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