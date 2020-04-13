Здоровья всё больше: липчане излечиваются от ОРВИ

Традиционные заболевания нас уже берут всё реже.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области, за минувшую неделю в регионе были зафиксированы 3 492 случая ОРВИ.

Показатель заболеваемости составил 30,2 чел. на 100 тысяч населения, что ниже уровня прошлой недели на 19,7%.

Госпитализация понадобилась лишь в 63-х случаях, что составляет 1,8 % от заболевших. Страдают в основном дети и подростки до 14 лет – 54,3 %.

Все показатели ниже эпидемического порога на 31-37 %.



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