Общество

сегодня, 16:44

Часть поездов через Липецк отменена

11 1944
#поезд #транспорт
3
Часть поездов через Липецк отменена

«Российские железные дороги» приостановили выполнение 32 маршрутов и снизили периодичность еще 32. 26 их них проходят через Липецкую область.

Временно отменены 32 поезда дальнего следования, восемь из которых проходили через Липецкую область. Еще для 32-х, 18 из которых проходят через на регион, снижена периодичность курсирования, сообщает пресс-служба холдинга «РЖД».

С железнодорожных станций Липецкой области уже нельзя уехать поездами 17/18 Саратов – Москва и 25/26 Воронеж – Москва. С 15 апреля отменят поезда 69/70 Москва-Липецк, 125/126 Новороссийск – Москва, 737/738 Воронеж – Москва и 739/740 Москва – Воронеж. С 30 апреля перестанет курсировать поезд 227/228 Санкт – Петербург – Новороссийск. С 24 мая на месяц отменят поезд 293-294 Мурманск – Анапа.


- Это связано со значительным сокращением спроса на билеты. Пассажиры пока лишены возможности планировать путешествия из-за эпидемиологической ситуации. С 21 марта текущего года пассажиропоток снизился более, чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май – на 70%, - уточняют в холдинге.

Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. В малых населенных пунктах будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.

- В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, поезд сохранят – сообщает пресс-центр.

Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты.
11 1944
#поезд #транспорт
3

Комментарии (11)

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Как гость
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Таксерка анжелика

29 минут назад
А кого же, в пилотку эт ты нырял ! Вспомнила! Вот откуда инфо про месячные
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А кого же

54 минуты назад
Таксерка Анжелика будет возить с ЖДУ вокзала? У неё месячные кстати сейчас.
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Гость

сегодня, 17:43
Это не отзывы.. Это просто эмоции.. Как могли они простым людям устроить такой Ад? Путь ещё сходят.. Грехи замолят.. Вообще мрак.. Всем гражданским раздать по акм.. Вообще будет весело
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Гость

сегодня, 17:38
У кого был загранпаспорт пусть тереть и платят за карантин.. Ски!!
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Кутузов

сегодня, 17:38
Спаси Россию, сожги Москву!!!
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Гость

сегодня, 17:37
Ну как.. За границей хорошо?! Путь тереть кто ездил туда платит деньги.. Всем людям.. Буратино богатые.. Из за вас весь этот Ад!!!
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Гость

сегодня, 17:35
Кто поедет на поезде.. Тех сразу в 6 домну.. Всем трудно.. Но другие люди тут Причем?!
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Волк

сегодня, 17:26
На сегодня главное от Москвы изолироваться тогда выживем .
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Название статьи писал чукча

сегодня, 17:04
через Липецка отменена, однако))
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MASOK.NET

сегодня, 17:04
Автобусы тоже надо отменить
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