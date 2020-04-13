Часть поездов через Липецк отменена

«Российские железные дороги» приостановили выполнение 32 маршрутов и снизили периодичность еще 32. 26 их них проходят через Липецкую область.

Временно отменены 32 поезда дальнего следования, восемь из которых проходили через Липецкую область. Еще для 32-х, 18 из которых проходят через на регион, снижена периодичность курсирования, сообщает пресс-служба холдинга «РЖД».



С железнодорожных станций Липецкой области уже нельзя уехать поездами 17/18 Саратов – Москва и 25/26 Воронеж – Москва. С 15 апреля отменят поезда 69/70 Москва-Липецк, 125/126 Новороссийск – Москва, 737/738 Воронеж – Москва и 739/740 Москва – Воронеж. С 30 апреля перестанет курсировать поезд 227/228 Санкт – Петербург – Новороссийск. С 24 мая на месяц отменят поезд 293-294 Мурманск – Анапа.





- Это связано со значительным сокращением спроса на билеты. Пассажиры пока лишены возможности планировать путешествия из-за эпидемиологической ситуации. С 21 марта текущего года пассажиропоток снизился более, чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных билетов на апрель сократилось к прошлому году на 76%, на май – на 70%, - уточняют в холдинге.



Решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. В малых населенных пунктах будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных.



- В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, поезд сохранят – сообщает пресс-центр.



Пассажирам отменяемых поездов будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за билеты.