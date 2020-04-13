За выходные дни в Липецкой области горели четыре дома и два автомобиля

За выходные дни пожарные подразделения Главного управления МЧС РФ по Липецкой области выезжали на тушение 105 возгораний. Горели сухая трава, жилые дома, автомобили и надворные постройки.



- В Усманском районе огнем уничтожен автомобиль «Daewoo Nexia», в Елецком районе автомобиль «Ford Fusion». В Липецке и Долгоруковском районе сгорели надворные постройки, четыре жилых дома повреждены огнем в Становлянском, Задонском и Добровском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.



Сухая растительность горела 41 раз, площадь таких пожаров составила 5,87 га.



В Липецке огнем уничтожены кровля хозяйственной постройки и имущество в квартире на площади 10 кв.м.