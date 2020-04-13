сегодня, 14:57
Пасхальные куличи будут святить по пути на прилавки
Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области уверено, что производители и продавцы могут обеспечить реализацию этой инициативы.
- Нет ничего сложного, если руководители крупных магазинов, в условиях сегодняшнего дня, будут самостоятельно приглашать представителей духовенства или отзываться на просьбу священнослужителей о предоставлении возможности совершения обряда освящения перед их продажей. В целях соблюдения пасхальных традиций и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции крупным предприятиям торговли и розничным рынкам, осуществляющим реализацию пасхального хлеба, рекомендую организовать освящение принимаемых неосвященных куличей, в том числе обеспечить информирование покупателей о наличии освященной пасхальной продукции, - сообщил Юрий Букреев.
В управлении потребительского рынка уточнили, что на предложение выставлять на продажу уже освященные куличи откликнулись крупные ритейлеры.
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