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сегодня, 14:57

Пасхальные куличи будут святить по пути на прилавки

34 4082
#кулич #Пасха
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Пасхальные куличи будут святить по пути на прилавки

Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области уверено, что производители и продавцы могут обеспечить реализацию этой инициативы.

Начальник регионального управления потребрынка Юрий Букреев обратился к бизнесу с предложением, которое должно минимизировать посещение храмов во время действия режима всеобщей самоизоляции. Куличи можно святить по пути к покупателю.

- Нет ничего сложного, если руководители крупных магазинов, в условиях сегодняшнего дня, будут самостоятельно приглашать представителей духовенства или отзываться на просьбу священнослужителей о предоставлении возможности совершения обряда освящения перед их продажей. В целях соблюдения пасхальных традиций и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции крупным предприятиям торговли и розничным рынкам, осуществляющим реализацию пасхального хлеба, рекомендую организовать освящение принимаемых неосвященных куличей, в том числе обеспечить информирование покупателей о наличии освященной пасхальной продукции, - сообщил Юрий Букреев.

В управлении потребительского рынка уточнили, что на предложение выставлять на продажу уже освященные куличи откликнулись крупные ритейлеры.


34 4082
#кулич #Пасха
3

Комментарии (34)

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Лилипутин

43 минуты назад
наследие совка, ты и есть
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палицай

сегодня, 17:50
наследие совка, ну ты и дура
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наследие совка

сегодня, 17:15
люди, не все ж православные, включайте мозги, зачем опять всех под одну гребенку
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фокс

сегодня, 17:08
Я охотно верю, что пасхальный кулич в той же "Линии" приготовлен человеком, имеющим санитарную книжку и прочие санитарные "регалии". Причём здесь долгогривые попы с их замусоленными рясами? Совсем ох..ли? Что? Совсем никакого закона прав потребителя нет?
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ДОХТОР

сегодня, 17:02
Наталья, смешного мало
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Наталья

сегодня, 17:01
Не смешите меня!!!
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ДОХТОР

сегодня, 16:58
Наталья, жаль тебя
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Наталья

сегодня, 16:57
Дохтор, это вы о себе???
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Дедушка

сегодня, 16:56
Наталья, обратись к специалистам
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ДОХТОР

сегодня, 16:55
Наталья, это есть первый признак расстройства личности шизофрения
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