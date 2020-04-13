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В Липецкой области сделали 6,5 тысячи тестов на коронавирус
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238 человек обследованы за последние сутки.
По состоянию на 13 апреля на COVID-19 в Липецкой области обследовано 6560 человек, в том числе за последние сутки сделано 238 анализов. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, исследования проводятся на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области и трёх государственных лабораторий медицинских организаций.
Исследования доступны для вернувшихся в Россию из других стран и имеющих признаки респираторных заболеваний, контактировавших с больными COVID-19; лицам с диагнозом внебольничные пневмонии; лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с респираторными симптомами.
Исследования доступны для вернувшихся в Россию из других стран и имеющих признаки респираторных заболеваний, контактировавших с больными COVID-19; лицам с диагнозом внебольничные пневмонии; лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с респираторными симптомами.
12 2597
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02.04.2020 16:11Общество
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