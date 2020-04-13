Здоровье

сегодня, 14:49

В Липецкой области сделали 6,5 тысячи тестов на коронавирус

12 2597
#Коронавирус
В Липецкой области сделали 6,5 тысячи тестов на коронавирус

238 человек обследованы за последние сутки.

По состоянию на 13 апреля на COVID-19 в Липецкой области обследовано 6560 человек, в том числе за последние сутки сделано 238 анализов. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, исследования проводятся на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области и трёх государственных лабораторий медицинских организаций.

Исследования доступны для вернувшихся в Россию из других стран и имеющих признаки респираторных заболеваний, контактировавших с больными COVID-19; лицам с диагнозом внебольничные пневмонии; лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с респираторными симптомами.
12 2597
#Коронавирус

Комментарии (12)

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Гость

56 минут назад
Весь мир дурят этим вирусом)
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Гость

57 минут назад
Александр, где вы этой глупости набрались))
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Александр

сегодня, 17:47
Наталья, потому что данное заболевание может протекать бессимптомно, но при этом человек будет оставаться разносчиком вируса
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Наталья

сегодня, 17:09
Зачем их делают если нет признаков заболевания? Почему не делают тест на онкологию тогда и другие заболевания?
ответить

Этими тестами

сегодня, 15:29
чинуши тестипуются-регулярно.
ответить

Сколько человек протестировано

сегодня, 15:28
этими 6500 тестами?
ответить

А Х.З.

сегодня, 15:27
Николай, производители сами нихера не знают.Начальство все время врет-патологические лжецы.
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Л.О.

сегодня, 15:19
Протестировано 0,6% населения области.
ответить

COVID-19

сегодня, 15:16
однако, даже если первый тест положительный, второй тест делают обязательно.
ответить

Уберите ради бога

сегодня, 15:08
Главврача инфекционной больницы! Маску, персоналу выдают,одну на несколько дней,по свободным ставкам,людей не набирают,все эти деньги,верхушка больницы делит между собой. Про квартальную премию опять тишина,видимо найдет причины чтобы отменить.
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