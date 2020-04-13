График планируемого отключения горячей воды в Липецке в 2020 году

ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» разместила на платежных документах за март ориентировочный график гидравлических испытаний сетей горячего водоснабжения и отопления в летний период 2020 года.

По планам энергетиков, гидравлические испытания должны стартовать 6 мая 2020, а закончиться к 23 августа. Сети каждой котельной отключат дважды. Срок отключения горячей воды за каждый период не будет превышать 14 дней.- Пока график носит ориентировочный характер. Отопительный сезон еще не закончен. Планы могут быть скорректированы, - уточнили в пресс-службе энергокомпании.С 6 по 19 мая и с 8 по 21 июля 2020 года планируется отключение потребителей котельных «Привокзальная», «Угловая», «Семашко»:- Микрорайоны: №№1, 2 (часть), 4 (часть), 5, 7, «Звездный», район Военного городка, Опытной станции.Улицы: 4-я Пятилетка, 9 Января, 30 лет Октября, Балмочных, Вавилова, пер. Вилкова, Гагарина (часть), Горняцкая, Желябова, Зегеля, Игнатьева, Интернациональная, Качалова, Космонавтов (часть), Кротевича, Ленина, Липовская, Мусоргского, Нестерова, Плеханова (часть), Попова, Пролетарская, Семашко, Студеновская, Тельмана, Терешковой, Угловая, Циолковского (часть), Шевченко, Шкатова, Щорса.С 12 по 25 мая и с 13 по 26 июля отключат сети Юго-Западной котельной:- Микрорайоны: №№18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ЖК «Европейский», «Елецкий», «Университетский», МЖК . Улицы: пр-кт 60 лет СССР, пер. Балакирева, Белана, Белянского, Бехтеева, Бунина, Водопьянова (часть), Доватора (часть), Елецкое ш., бул. Есенина, Замятина, Катукова, Коцаря, Кривенкова, Меркулова, Механизаторов (часть), Мистюкова, Москаленко, Московская (часть), Папина (часть), пр-кт Победы (часть), Политехническая, Свиридова, пр-д Сиреневый, Славянова, Смородина, Смургиса, Союзная (часть), Стаханова, Студенческий городок (часть), Теперика, пер. Учебный, Хорошавина, Хренникова, Шерстобитова, бул. Шубина, Шуминского, Юных Натуралистов (часть).С 1 по 14 июня и с 10 по 23 августа проведут гидравлические испытания ТЭЦ-2, котельных «Депутатская», «Октябрьская», «Толстого»:- Микрорайоны: №№4 (часть), 13, 14, 16, район Тракторного завода, Новолипецкого завода, Силикатного завода, ЖК Солнечный, пос. Дачный, пос. Казинка, пос. Матырский, пос. Новая Жизнь.Улицы: 8 Марта, 9 Мая, 50 лет НЛМК, Адм. Макарова, Барашева, Ворошилова, Гоголя, Горького, Громовой, Депутатская, Доватора (часть), Индустриальная, Калинина, Киевская, Коммунальная, Крайняя, Кузнечная, Ладыгина, пл. Ленина-Соборная, Литаврина, Лутова, Металлургов, Механизаторов (часть), Мичурина, Нагорная, Неделина, Нижняя Логовая, Октябрьская, Папина (часть), Первомайская, Плеханова (часть), пл. Победы, пр-кт Победы (часть), Пушкина, Расковой, Саперная, Скороходова,Советская, Союзная (часть), Толстого, Торговая, Фрунзе, Хмельницкого, Циолковского (часть), Юных Натуралистов (часть).С 22 июня по 5 июля и с 3 по 16 августа планируется профилактика сетей Северо-Западной котельной:- Микрорайоны: №№2 (часть), 3, 4 (часть), 8, 9, 10, 11, 12, 15.Улицы: 9 мкр-н, 15 мкр-н, Авиационная, Берзина, Бескрайняя, Вермишева, Водопьянова (часть), Гагарина (часть), Доватора (часть), Достоевского, Загородная, Западная, Звездная, Космонавтов (часть), Крылова, Московская (часть), Папина (часть), Пестеля, Рылеева, пр-д Строителей, Студенческий городок (часть), Фабрициуса, Филипченко, Циолковского (часть), Черноземная.