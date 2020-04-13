Происшествия

43 минуты назад

77-летняя пенсионерка инвестировала в никуда 460 тысяч рублей

4 994
#мошенничество
77-летняя пенсионерка инвестировала в никуда 460 тысяч рублей

А руководитель дома-интерната для престарелых и инвалидов перевел аферистам 210 тысяч рублей.

На минувших выходных трое липчан стали жертвами мошенников.

Первое место на этом пьедестале можно отдать 77-летней женщине, которая лишилась 460 тысяч рублей. Аферисты развели пожилую женщину на акции, которые ей было предложено приобрести виртуально. Для проверки контактов жертвы преступления сотрудники полиции изъяли у продвинутой пенсионерки ноутбук.

Второе место получает 44-летний заместитель директора Липецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Этот солидный человек перевел представившимся сотрудниками службы безопасности банка со своего счета 210 тысяч рублей.

На третьем месте - индивидуальный предприниматель, расставшийся с 28 тысячами рублей. Изнывающий от самоизоляции коммерсант неудачно «купил» на Авито игровую приставку «Sony Playstation-4».
4 994
#мошенничество

Комментарии (4)

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Нео

18 минут назад
Ладно ещё пожилой человек, но вот как эти два бездаря отдали деньги вопрос, видимо явно не последнии. 99% что виновных не найдут
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Житель

19 минут назад
Поле чудес в стране дураков.
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Animal planet

20 минут назад
Город 48,написано мерзко и не смешно.
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222

24 минуты назад
Автор статьи!, я посмотрю на тебя когда твоих родственников так ,,обуют,, как ты будешь места раздавать,, у людей горе, а ты стеб устраиваешь,,, олень некчемный
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