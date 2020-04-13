77-летняя пенсионерка инвестировала в никуда 460 тысяч рублей

А руководитель дома-интерната для престарелых и инвалидов перевел аферистам 210 тысяч рублей.

На минувших выходных трое липчан стали жертвами мошенников.



Первое место на этом пьедестале можно отдать 77-летней женщине, которая лишилась 460 тысяч рублей. Аферисты развели пожилую женщину на акции, которые ей было предложено приобрести виртуально. Для проверки контактов жертвы преступления сотрудники полиции изъяли у продвинутой пенсионерки ноутбук.



Второе место получает 44-летний заместитель директора Липецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Этот солидный человек перевел представившимся сотрудниками службы безопасности банка со своего счета 210 тысяч рублей.



На третьем месте - индивидуальный предприниматель, расставшийся с 28 тысячами рублей. Изнывающий от самоизоляции коммерсант неудачно «купил» на Авито игровую приставку «Sony Playstation-4».