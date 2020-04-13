Челлендж самоизоляции: липчане лезут на стену

Спортсмены и танцоры запустили в Сети необычную видео-эстафету.

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От скуки на самоизоляции разве что на стену не полезешь. Именно полезешь! Так решили липецкие танцоры и запустили в Instagram новый челлендж. Сначала любители хореографии ставили себе такую задачу: стоя на руках, прошагав ногами по стене, надеть футболку. С этой задачей большинство справились успешно.Известный липецкий хореограф Игорь Сурмий решил усложнить задачу: второй этап челленджа – в той же позиции попробовать натянуть брюки.Участники челленджа признаются, что эта сетевая эстафета – отличный способ держать контакт с друзьями в режиме всеобщей самоизоляции и возможность оценить свою физическую форму.