Общество

51 минуту назад

Челлендж самоизоляции: липчане лезут на стену

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#челлендж #сидимдома

Спортсмены и танцоры запустили в Сети необычную видео-эстафету.

От скуки на самоизоляции разве что на стену не полезешь. Именно полезешь! Так решили липецкие танцоры и запустили в Instagram новый челлендж. Сначала любители хореографии ставили себе такую задачу: стоя на руках, прошагав ногами по стене, надеть футболку. С этой задачей большинство справились успешно.

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Известный липецкий хореограф Игорь Сурмий решил усложнить задачу: второй этап челленджа – в той же позиции попробовать натянуть брюки.


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Участники челленджа признаются, что эта сетевая эстафета – отличный способ держать контакт с друзьями в режиме всеобщей самоизоляции и возможность оценить свою физическую форму.

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#челлендж #сидимдома

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