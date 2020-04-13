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Гоняют, как хотят: за выходные автоинспекторы зафиксировали 5 тысяч случаев превышения скорости

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#ГИБДД #нарушения #авария
Гоняют, как хотят: за выходные автоинспекторы зафиксировали 5 тысяч случаев превышения скорости

Сводка ГИБДД о происшествиях за последние два дня.

11 апреля в Липецке в половине седьмого утра на проспекте Мира произошло столкновение автомобиля «Шевроле» под управлением 51-летнего мужчины и мотоцикла с 22-летним водителем за рулем. В результате мотоциклист с травмой госпитализирован.

12 апреля в Липецке вечером в половине пятого на улице Теперика 50-летний мотоциклист по предварительным данным допустил наезд на бордюрный камень, в результате чего упал с мотоцикла. От полученных травм он погиб на месте.

В тот же день в Грязинском районе около половины шестого вечера на трассе Липецк – Грязи произошло столкновение автомобиля «Форд» под управлением 48-летнего мужчины и скутера с 22-летним водителем за рулем. В автоаварии пострадал 22-летний пассажир скутера – с травмами его госпитализировали. Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

Об аварии со смертельным исходом в Становлянском районе мы уже сообщали.

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5657 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 21 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 78. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 5 062 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 15 нарушений правил парковки.

Так же был зафиксирован 41 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#ГИБДД #нарушения #авария

Комментарии (2)

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Сергей 13

8 минут назад
Называйте вещи своими именами, зафиксировали камеры фиксации,а инспекторы балду гоняли и понты колотили по городу.У них по жизни самоизоляция.
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Что уж говорить?

43 минуты назад
На бензин деньги есть. На алкашку за рулем деньги есть. На штрафы тоже денег полно. Но будут скулить, что на последнюю макаронину доедают.
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