Происшествия

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Лихач устроил аварию на перекрестке в центре Липецка

5 2906
#авария #ДТП
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Лихач устроил аварию на перекрестке в центре Липецка

Столкновение записала камера уличного наблюдения.

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12 апреля около 22:15 на перекрестке улиц Фрунзе и Советской в Липецке столкнулись легковые автомобилей. Момент аварии попал на запись камеры уличного наблюдения.

Из записи ясно, что водитель черной машины на огромной скорости мчался по улице Фрунзе в сторону Театральной площади. На перекрестке с улицей Советской лихач столкнулся с другим легковым автомобилем. Сила удара была так велика, что черную легковушку закружило на дороге и развернуло на 180 градусов.

- В аварии никто не пострадал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.


5 2906
#авария #ДТП
2

Комментарии (5)

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понакупили

2 минуты назад
инотазов и летают, думают, что участники формулы 1
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кпп

11 минут назад
Жалко, что этот мудак жив.
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Хорхе

35 минут назад
Колхозникам из город48, не учившимся в школе, невдомёк, что машину развернуло из-за инерции летящего автомобиля, а не от приложенного усилия
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123

41 минуту назад
Проткнутых еще много за рулем
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Житель

сегодня, 09:31
Со спутников наверное лучше наблюдать чем с этих камер китайского производства и не известно на каком удалении поставлены.
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