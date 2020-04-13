Лихач устроил аварию на перекрестке в центре Липецка

Столкновение записала камера уличного наблюдения.

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12 апреля около 22:15 на перекрестке улиц Фрунзе и Советской в Липецке столкнулись легковые автомобилей. Момент аварии попал на запись камеры уличного наблюдения.



Из записи ясно, что водитель черной машины на огромной скорости мчался по улице Фрунзе в сторону Театральной площади. На перекрестке с улицей Советской лихач столкнулся с другим легковым автомобилем. Сила удара была так велика, что черную легковушку закружило на дороге и развернуло на 180 градусов.



- В аварии никто не пострадал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.





