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Заместителем главы администрации Липецка стала Ольга Углева
Новым заместителем главы администрации города Липецка стала Ольга Углева. Соответствующее распоряжение подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной.
В администрации Липецка Ольга Углева будет курировать вопросы экономического развития, имущественных и земельных отношений. Также в ее ведении работа управлений потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий.
Ольга Углева родилась в Челябинске 5 декабря 1986 года. В 2009 окончила факультет экономики и управления Южно-Уральского государственного университета по специальности «Финансы и кредит».
Свой трудовой путь начала в банковской сфере, пройдя путь от специалиста до управляющего директора департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» город Москва.
До последнего времени работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо».
Ольга Углева - Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» (2018 год) и Лауреат Премии Президента РФ (2009 год).
Итого в администрации Липецка осталось всего двое мужчин-вице-мэров - Константин Востриков и Евгений Павлов. В гендерном меньшинстве - и председатели городских департаментов: Евгений Чекрыжов, Николай Воронин и Сергей Малько.
Расеянин
Дурдом продолжается
Житель Липецка
Злой.
Артемонов царь
кпп
Влад
Управление над Управлениями всеми Управлениям
Куда пропал
Это пуделя решение