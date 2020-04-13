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Заместителем главы администрации Липецка стала Ольга Углева

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#администрация Липецка
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Заместителем главы администрации Липецка стала Ольга Углева

Новым заместителем главы администрации города Липецка стала Ольга Углева. Соответствующее распоряжение подписано главой Липецка Евгенией Уваркиной. 

- Ольга Углева сменила Кирилла Рыжкова, который занимал этот пост с 1 июля минувшего года. Он возвращается в управляющую компанию АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» в должности руководителя проектного направления, которое будет содействовать реализации инвестиционных проектов на территории Липецкой области, - сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации Липецка Ольга Углева будет курировать вопросы экономического развития, имущественных и земельных отношений. Также в ее ведении работа управлений потребительского рынка, муниципального заказа и информационных технологий.

Ольга Углева родилась в Челябинске 5 декабря 1986 года. В 2009 окончила факультет экономики и управления Южно-Уральского государственного университета по специальности «Финансы и кредит».

Свой трудовой путь начала в банковской сфере, пройдя путь от специалиста до управляющего директора департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» город Москва.

До последнего времени работала в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газомоторное топливо». 

Ольга Углева -  Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» (2018 год) и Лауреат Премии Президента РФ (2009 год).

Итого в администрации Липецка осталось всего двое мужчин-вице-мэров - Константин Востриков и Евгений Павлов. В гендерном меньшинстве - и председатели городских департаментов: Евгений Чекрыжов, Николай Воронин и Сергей Малько.
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#администрация Липецка
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Комментарии (54)

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Расеянин

51 секунду назад
В условиях острого экономического кризиса в который мы только входим и как следствие последующим за ним острого политического кризиса в регионах и на уровне государственной власти мы увидим смену и полное обновление политической элиты. К сожалению в России люди уже не способны ничего решать, поэтому всё решит природа и вирус. Добро пожаловать в новый дивный мир.
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Дурдом продолжается

1 минуту назад
Держись, Липецк! Матрёшки заполняют пространство администрации города. Скоро их будет не сосчитать! Куклы. Пустые куклы. Кто напустил на наш город такое наказание???????
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Житель Липецка

5 минут назад
Все правильно побольше женщин надо их хоть вы....ть можно , а с мужиком еб...ло набить и пи...м обозвать. Мер себе подружек ищет , а то на работе чай попить не с кем вместо того , чтоб делом заниматься.
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Злой.

6 минут назад
Уваркина, что феминистка?
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Артемонов царь

8 минут назад
Качнуть можно разок
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кпп

10 минут назад
Собираем матриархат из малолетних сосок.
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Влад

12 минут назад
А надо было и начинать с Малько и Павлова. К культуре эти деятели никакого отношения не имеют. Номенклатурная гопота!
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Управление над Управлениями всеми Управлениям

14 минут назад
Опять не подходит. Будем искать...
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Куда пропал

15 минут назад
Наш Мэр
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Это пуделя решение

27 минут назад
Тупорылкина не пришей кизде рукав к этому назначению.
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