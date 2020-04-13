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Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,7

28 3597
#самоизоляция #индекс #сидимдома
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Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,7

Липчане часто выходили из дома в конце рабочей недели, зато в выходные на улицах было пусто.

Сервис «Яндекс.Самоизоляция» продолжает оценивать соблюдения режима всеобщей самоизоляции в Липецке. По данным за прошедшую неделю среднесуточный индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,7. Минимальные значения были зафиксированы в четверг и пятницу, 9 и 10 апреля. Зато в выходные дни индекс в Липецке вернулся из красной зоны в привычную оранжевую: сервис «Яндекса» оценивал уровень соблюдения режима на 3,4-3,8 балла. Но и эти параметры ниже, чем в первые выходные апреля, когда индекс самоизоляции в Липецке не опускался ниже 3,8.

Несмотря на падающий индекс самоизоляции, Липецк, по данным сервиса, имеет положительную статистику по сравнению с соседними городами. Так, в течение прошлой недели индекс самоизоляции в Воронеже падал до 2,6, в Тамбове – до 2,4, в Белгороде – до 1,9.

Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.

Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
28 3597
#самоизоляция #индекс #сидимдома
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Комментарии (28)

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Гость

56 секунд назад
Кроче я чесно отсидел в бункере 2 недели, путь теперь другие сидят 2 недели.. Все ска умные, за чужой счёт
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хахаха

13 минут назад
Липчанка, а потому что с красным флагом нельзя
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Липчанка

18 минут назад
Ленин, а зачем по улице идти в маске?
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очень смешно

38 минут назад
Комбинат коптит, гос.органы, якобы дома на удаленке, на самом деле на работе. Закрыты только магазины непродовольственных товаров, остальные работают. О какой самоизоляции ведется речь?
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хахаха

41 минуту назад
не смешите! более 500 организаций уже работали,а на этой неделе посмотрим,скольким еще разрешат. В продуктовых ,как в мавзолей, очереди. Индекс ожирения зато подскочит.
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однако

45 минут назад
Ленин, а ты потенциально здоровый или потенциально заразный?
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Ленин

51 минуту назад
Житель города, тупой-это ты. Маски нужны для того, чтобы потенциальный зараженный не заражал других чихая и кашляя. И на улице они не бесполезны. И когда это поймут такие идиоты как та, вот тогда будет счастье!
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вопрос

55 минут назад
гостья, попросить и приказ-разные вещи. Вы кто с указаниями?
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гостья

59 минут назад
вопрос, чс, чс...да вы хоть понимаете, что такое чс? вы думаете будете дома сидеть и вам деньги будут просто так с неба падать? да вы хоть мозги напрягите и узнайте, что такое чс. Как говорят, бойтесь своих желаний. А еще внимательнее почитайте всю конституцию (а не вбросы в инете), правила и законы в вашем месте проживания. Так что вас попросили и сидите дома!
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Житель города

сегодня, 09:42
Сеня, людям за счастьесейчас на работу выйти, а вы бога гневите, радуйтесь что работаете. А вирус это был искуственно создан, так что не ссыте
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