Общество
сегодня, 08:48
Индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,7
28 3597
Липчане часто выходили из дома в конце рабочей недели, зато в выходные на улицах было пусто.
Сервис «Яндекс.Самоизоляция» продолжает оценивать соблюдения режима всеобщей самоизоляции в Липецке. По данным за прошедшую неделю среднесуточный индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,7. Минимальные значения были зафиксированы в четверг и пятницу, 9 и 10 апреля. Зато в выходные дни индекс в Липецке вернулся из красной зоны в привычную оранжевую: сервис «Яндекса» оценивал уровень соблюдения режима на 3,4-3,8 балла. Но и эти параметры ниже, чем в первые выходные апреля, когда индекс самоизоляции в Липецке не опускался ниже 3,8.
Несмотря на падающий индекс самоизоляции, Липецк, по данным сервиса, имеет положительную статистику по сравнению с соседними городами. Так, в течение прошлой недели индекс самоизоляции в Воронеже падал до 2,6, в Тамбове – до 2,4, в Белгороде – до 1,9.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Несмотря на падающий индекс самоизоляции, Липецк, по данным сервиса, имеет положительную статистику по сравнению с соседними городами. Так, в течение прошлой недели индекс самоизоляции в Воронеже падал до 2,6, в Тамбове – до 2,4, в Белгороде – до 1,9.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
28 3597
Гость
хахаха
Липчанка
очень смешно
хахаха
однако
Ленин
вопрос
гостья
Житель города