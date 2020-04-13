Липчане часто выходили из дома в конце рабочей недели, зато в выходные на улицах было пусто.

Сервис «Яндекс.Самоизоляция» продолжает оценивать соблюдения режима всеобщей самоизоляции в Липецке. По данным за прошедшую неделю среднесуточный индекс самоизоляции в Липецке упал до 2,7. Минимальные значения были зафиксированы в четверг и пятницу, 9 и 10 апреля. Зато в выходные дни индекс в Липецке вернулся из красной зоны в привычную оранжевую: сервис «Яндекса» оценивал уровень соблюдения режима на 3,4-3,8 балла. Но и эти параметры ниже, чем в первые выходные апреля, когда индекс самоизоляции в Липецке не опускался ниже 3,8.



Несмотря на падающий индекс самоизоляции, Липецк, по данным сервиса, имеет положительную статистику по сравнению с соседними городами. Так, в течение прошлой недели индекс самоизоляции в Воронеже падал до 2,6, в Тамбове – до 2,4, в Белгороде – до 1,9.



Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.



Напомним, в Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.