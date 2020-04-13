Происшествия

вчера, 21:12

Смертельная авария попала на записи камер

35 9038
#авария #ДТП
11
Смертельная авария попала на записи камер

Мотоциклист двигался в сторону проспекта Победы и не справился с управлением.

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Как ранее сообщал GOROD48, сегодня на улице Катукова насмерть разбился мотоциклист. Он погиб на месте аварии до приезда врачей. Последние секунды жизни 51-летнего мужчины попали на записи камер уличного наблюдения.

По предварительным данным, причиной аварии стала потеря контроля над управлением мотоцикла.
35 9038
#авария #ДТП
11

Комментарии (36)

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быдлоград

18 секунд назад
а Европе(и не только) на дорогах мотоциклистов,скутертстов и велосипедистов больше чем автомобилистов.в России консервы ненавядят мотоциклистов,велосипедисиов,скутеристов,автобусы,троллейбусы,пешезодов и все чиоине позоже на аатомобиль. и друг друга тоже ненавидят.ненависть забитых и деградировавших приматов вылевается на каждого. от обезьян с гранатой до малыша у подъезда на трехколесном велосипеде.- быдло с газонов брызжет ядом на всех.
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?

8 минут назад
Как фамилия Игоря ?
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Близкий погбишего

58 минут назад
Мотоциклисты хуже короновируса, хах, вот тебя и не жалко с такими рассуждениями, что он тебе плохого сделал, ты мне скажи, если тебе на дороге попался очередной школьник на свой альфе и подрезал и ты судишь всех мотоциклистов по нему, то я могу сказать то же самое про тебя, то что все мужики мрази и всё
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Близкий погбишего

вчера, 23:47
Сеня, шлем на нём был, его спугнуло авто, как говорят очевидцы, скутер ирбис на 150 кубиков, совсем новое, не могло такого произойти и всё
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Сергей В.

вчера, 23:47
это бытовуха, ..верно. консервам от обиды за себя как же не пнуть мотоциклиста ))
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Keysys

вчера, 23:47
Ехал мимо, он уже лежал накрытый на...видно было, что немолодой водитель скутера. Тоже подумал, что может сердце прихватило...царство небесное.
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это бытовуха

вчера, 23:46
на ДТП с консервами уже никто внимания не обращает.каждый день вхлам пачками расшибаются.
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Тема

вчера, 23:21
Судя по видео, пересмотрел 10 раз, Наверное серебристый автомобиль его пугнул. Либо в яму попал. Завтра просмотрю. Человечку царствие небесное. Близким сил и терпения, соболезнования.
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30 лет на мотоцикле

вчера, 23:20
сколько консервов на моем веку в землю закопали и не счесть.консерва - это беспеоебойный конвейер смерти.в в статистике ДТП в 6процентном соотношении у них аварийность на 40 % выше чем у мототехники.
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48

вчера, 23:20
Скорость как у всех, впервые вижу адекватного мотоциклиста. А запись камеры ничего не дала вообще. Соболезнования близким.
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