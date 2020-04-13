Происшествия
вчера, 21:12
Смертельная авария попала на записи камер
Мотоциклист двигался в сторону проспекта Победы и не справился с управлением.
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Как ранее сообщал GOROD48, сегодня на улице Катукова насмерть разбился мотоциклист. Он погиб на месте аварии до приезда врачей. Последние секунды жизни 51-летнего мужчины попали на записи камер уличного наблюдения.
По предварительным данным, причиной аварии стала потеря контроля над управлением мотоцикла.
По предварительным данным, причиной аварии стала потеря контроля над управлением мотоцикла.
Комментарии (36)
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11.04.2020 10:02Происшествия
быдлоград
?
Близкий погбишего
Близкий погбишего
Сергей В.
Keysys
это бытовуха
Тема
30 лет на мотоцикле
48