На улице Катукова разбился мотоциклист

Мужчина скончался на месте аварии до прибытия «Скорой».

Сегодня вечером на улице Катукова в Липецке насмерть разбился 51-летний водитель мотоцикла.



- Прибывшая на место аварии бригада врачей констатировала смерть мужчины. По предварительным данным, он не справился с управлением мотоциклом, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Проводится проверка.









