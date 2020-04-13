Происшествия
вчера, 20:01
На улице Катукова разбился мотоциклист
Мужчина скончался на месте аварии до прибытия «Скорой».
Сегодня вечером на улице Катукова в Липецке насмерть разбился 51-летний водитель мотоцикла.
- Прибывшая на место аварии бригада врачей констатировала смерть мужчины. По предварительным данным, он не справился с управлением мотоциклом, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Проводится проверка.
- Прибывшая на место аварии бригада врачей констатировала смерть мужчины. По предварительным данным, он не справился с управлением мотоциклом, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Проводится проверка.
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