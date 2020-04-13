Происшествия

вчера, 20:01

На улице Катукова разбился мотоциклист

44 9232
#авария #ДТП
9
На улице Катукова разбился мотоциклист

Мужчина скончался на месте аварии до прибытия «Скорой».

Сегодня вечером на улице Катукова в Липецке насмерть разбился 51-летний водитель мотоцикла.

- Прибывшая на место аварии бригада врачей констатировала смерть мужчины. По предварительным данным, он не справился с управлением мотоциклом, - сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области. – Проводится проверка.




44 9232
#авария #ДТП
9

Комментарии (44)

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Проезжий

вчера, 23:39
Какие 17 00 это было раньше где то 16.40-16.50
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Проезжий

вчера, 23:34
Проезжал приблизительно 16-35 был ещё вроде живой
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***

вчера, 23:18
Юююю, ехали в 18.00 скорой ещё не было....
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Сергей

вчера, 22:33
Политик, во дебил даже здесь пытаешься рекламу прогнать,черт дырявый
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Политик

вчера, 22:30
Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, вот сами почитайте ----- http://prees.2sms.ru
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Мимо проезжавший

вчера, 22:25
Он был в шлеме И это не мотоцикл а скутер думаю кубов 80 Может чуть больше,очень жалко конечно человека... Всё дело случая, такое может произойти с каждым. Вот интересно Сам он виноват?или его кто-то сбил? Вроде на рядом стоящих машинах следов не было..?
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Миротворец

вчера, 22:14
6-ой , отсчет продолжается .....
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Юююю

вчера, 22:11
Гость, не правда, смотрела из окна с 17-30 стояла скорая и милиция, очень долго, примерно до 19-00
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Мотопапа

вчера, 22:00
Мотодаун, согласен,мнит себя не пойми кем
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Мотосват

вчера, 21:49
Мейсону, хотя, есть и в таком возрасте студенты.
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