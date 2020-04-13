Общество

вчера, 17:19

Мэрия ликвидировала стихийную свалку на Ново-Весовой

41 2020
#мусор
4
Мэрия ликвидировала стихийную свалку на Ново-Весовой

Чиновники и коммунальщики провели выездное совещание по следам публикации GOROD48 о свалке в районе Сырского Рудника.

Вчера GOROD48 сообщал о том, что на улице Ново-Весовой в районе Сырского Рудника мусорная площадка превратилась в свалку. Уже сегодня на место выехала выездная комиссия из представителей регионального оператора по обращению с отходами, управляющей компании, департамента ЖКХ и департамента благоустройства и дорожного хозяйства. Проблема имела место, но коммунальщики оказались ни при чем.

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До визита проверяющих

- Осмотр мусорной площадки показал, что контейнеры не переполнены. В этой части несет ответственность региональный оператор по обращению с отходами, к нему претензий нет, - сообщила GOROD48 председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Юлия Кабанцова. – Вместе с этим местные жители и автовладельцы приспособили мусорную площадку под складирования хлама и старых покрышек. Видимо, липчане слишком рачительно приводили в порядок свои земельные участки и гаражи. И принесли свой крупногабаритный мусор на ближайшую площадку на Ново-Весовой.

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И после

Крупногабаритный мусор – мебель и сухие ветки – вывез департамент благоустройства и дорожного хозяйства. А вот старые покрышки планируют убрать до конца следующей недели, так как обращением с таким типом отходов занимаются организации с соответствующим лицензионным допуском.
41 2020
#мусор
4

Комментарии (41)

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Селянин

вчера, 22:49
уволить 4 кабинет, спасибо большое. А какие бы не были они с наружи главное что бы были пустые.
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ой ой ой

вчера, 22:40
Кские страшные контейнеры. Неужели нельзя обновить.
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Гараж

вчера, 22:38
Я же писал в прошлый раз, что гаражи надо металлические сначала убрать. Там вся улица, судя по фото, гаражами заcpата. Отсюда и мусор
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Политик

вчера, 22:30
Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, вот сами почитайте ----- http://prees.2sms.ru
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вв

вчера, 22:19
...какой мусор ...там жкх опиловку сделали а ветками весь котейнер заняли ...
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Сырский

вчера, 21:56
Спасибо город 48!
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уволить 4 кабинет

вчера, 21:50
Санек, на почту зайди сейчас. Я тебе 2 дня назад сообщение отправил. Нашел тебе покупателя на цыплят брама по хорошей цене. Отпишись как появишься мне на почту.
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уволить 4 кабинет

вчера, 21:15
Селянин, пока не надо писать про поправки и остальное, а то все потрут и тебя заблокируют, скоро нам все понадобятся кто будет правду писать. Так что Санек потерпи пока еще не время. Я потом всем отпишу на почту когда время придет. Ты почту проверяй хоть раз в день.)))
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Селянин

вчера, 20:58
Animal planet., а зачем сортировать что то? и так много платим пусть сортируют сами!!! если мы отсортируем то и сами можем его сдать раздельно за денежку.
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Animal planet.

вчера, 20:56
Почему стоят ржавые контейнеры,и где отдельный контейнер для пластика?
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