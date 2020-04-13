Общество
вчера, 17:19
Мэрия ликвидировала стихийную свалку на Ново-Весовой
Чиновники и коммунальщики провели выездное совещание по следам публикации GOROD48 о свалке в районе Сырского Рудника.
Вчера GOROD48 сообщал о том, что на улице Ново-Весовой в районе Сырского Рудника мусорная площадка превратилась в свалку. Уже сегодня на место выехала выездная комиссия из представителей регионального оператора по обращению с отходами, управляющей компании, департамента ЖКХ и департамента благоустройства и дорожного хозяйства. Проблема имела место, но коммунальщики оказались ни при чем.
До визита проверяющих
- Осмотр мусорной площадки показал, что контейнеры не переполнены. В этой части несет ответственность региональный оператор по обращению с отходами, к нему претензий нет, - сообщила GOROD48 председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Юлия Кабанцова. – Вместе с этим местные жители и автовладельцы приспособили мусорную площадку под складирования хлама и старых покрышек. Видимо, липчане слишком рачительно приводили в порядок свои земельные участки и гаражи. И принесли свой крупногабаритный мусор на ближайшую площадку на Ново-Весовой.
И после
Крупногабаритный мусор – мебель и сухие ветки – вывез департамент благоустройства и дорожного хозяйства. А вот старые покрышки планируют убрать до конца следующей недели, так как обращением с таким типом отходов занимаются организации с соответствующим лицензионным допуском.
До визита проверяющих
- Осмотр мусорной площадки показал, что контейнеры не переполнены. В этой части несет ответственность региональный оператор по обращению с отходами, к нему претензий нет, - сообщила GOROD48 председатель департамента ЖКХ администрации Липецка Юлия Кабанцова. – Вместе с этим местные жители и автовладельцы приспособили мусорную площадку под складирования хлама и старых покрышек. Видимо, липчане слишком рачительно приводили в порядок свои земельные участки и гаражи. И принесли свой крупногабаритный мусор на ближайшую площадку на Ново-Весовой.
И после
Крупногабаритный мусор – мебель и сухие ветки – вывез департамент благоустройства и дорожного хозяйства. А вот старые покрышки планируют убрать до конца следующей недели, так как обращением с таким типом отходов занимаются организации с соответствующим лицензионным допуском.
Селянин
ой ой ой
Гараж
Политик
вв
Сырский
уволить 4 кабинет
уволить 4 кабинет
Селянин
Animal planet.