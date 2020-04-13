Общество
сегодня, 07:41
Десять улиц Липецка останутся без холодной воды
11 6455
Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся десять улиц и один переулок.
Холодную воду отключат жителям улиц Буденного, Сенной, Речной, 2-Индустриальной, Зоологической, Полярной, Садовой, Смоленской, Сырской, Небесной, а также переулка Рядового.
Подвоз воды организуют по заявкам жителей. Отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, пояснили в ЛГЭК.
Подвоз воды организуют по заявкам жителей. Отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, пояснили в ЛГЭК.
11 6455
Житель Зоологической
Единорос
Натали
Умный
Как же
Анастасия
Стоял бы у нас такой
ахаха
?
Контра