Общество

сегодня, 07:41

Десять улиц Липецка останутся без холодной воды

11 6455
#отключение
4
Десять улиц Липецка останутся без холодной воды

Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся десять улиц и один переулок.

Холодную воду отключат жителям улиц Буденного, Сенной, Речной, 2-Индустриальной, Зоологической, Полярной, Садовой, Смоленской, Сырской, Небесной, а также переулка Рядового.

Подвоз воды организуют по заявкам жителей. Отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, пояснили в ЛГЭК.
11 6455
#отключение
4

Комментарии (11)

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Житель Зоологической

4 минуты назад
О! И снова бедная Зоологическая, и как всегда перед Пасхой, поразительная закономерность и постоянство.
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Единорос

13 минут назад
То есть скопление людей с ведрами?
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Натали

16 минут назад
А как же за водой идти, ведь самоизоляция! Ха- ха
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Умный

16 минут назад
Подвоз воды организуют согласно заявкам жителей ,ВО КАК! а мы думали , что Лгэк сам догадается!
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Как же

28 минут назад
Контра, Тебя к стенке не поставили ещё ?!.
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Анастасия

53 минуты назад
Вам бы все шуточки шутить, а людям с детьми вообще хоть за голову берись. Отключают без предупреждения, оказывается надо было все форумы на городе прочитать, чтобы узнать об отключении воды в очередной раз. Целый день сиди теперь взаперти без жизненно необходимой воды!!!!! А это еще лето не началось, там вообще неделями без воды будем. И никто эту проблему решать не желает.
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Стоял бы у нас такой

сегодня, 09:37
Наверное другой заставки нет у города 48? Реальных боллерных какие одну стоят в домах. А это просто какой-то музейный экспонат, там можно и не передеватся.
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ахаха

сегодня, 09:05
?, водка продаётся и пахнет хорошо
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?

сегодня, 08:16
А как мы будем руки мыть?......Вы продолжаете вредить?....Тогда мы вас сейчас к суду.......За всю вот эту лабуду......
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Контра

сегодня, 08:16
Эй,зачем пукина обижаешь.НКВДешники не простят за своего.
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