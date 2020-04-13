Десять улиц Липецка останутся без холодной воды

Сегодня с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся десять улиц и один переулок.

Холодную воду отключат жителям улиц Буденного, Сенной, Речной, 2-Индустриальной, Зоологической, Полярной, Садовой, Смоленской, Сырской, Небесной, а также переулка Рядового.



Подвоз воды организуют по заявкам жителей. Отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, пояснили в ЛГЭК.