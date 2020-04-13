Погода в Липецке

вчера, 17:24

В Липецкой области сухо и до +17

11 3413
#погода
1
В Липецкой области сухо и до +17

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в гребне антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 5-7 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 12 до 17 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.

13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.
11 3413
#погода
1

Комментарии (11)

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Mikl

вчера, 22:55
Сидите дома. Дым от пожаров в зоне Чернобыльской АЭС дошел уже до Киева а вместе с ним и поднялся уровень радиации. Вот что подтверждает, что украинцы и русские неразделимы погодой и радиацией
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Политик

вчера, 22:30
Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, вот сами почитайте ----- http://prees.2sms.ru
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День Космонавтики

вчера, 21:48
Юра, прости, мы всё про..бали!
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???

вчера, 20:32
Русский и Шокерфейс, не-не-не-снег выпадет сразу,как отключат отопление в квартирах.Замечено многократно,и запомните- "не мною это придумано".Шутка юмора,кстати- после 13-го наступает апрель по старому стилю.
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Даже вокруг поля !

вчера, 20:32
Всегда высаживают лесозаграждения , Чтобы ветер по полю не гулял !.
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Помогайте

вчера, 20:25
Животным в это время -очень сухо и голодно . Напоить ,накормить голубей и т.д. и т.п. . Если к самоизаляции добавятся трупы животных ,хорошего будет мало .
ответить

Помогаете

вчера, 20:24
Животным в это время -очень сухо и голодно . Напоить ,накормить голубей и т.д. и т.п. . Если к самоизаляции добавятся трупы животных ,хорошего будет мало .
ответить

Когда

вчера, 20:21
Гражданин, Вырастут Леса Сибири ,которые Путин спилил и загнал в Китай , Когда вырастут Леса Кирова, Карелии ,Тверской, области, которые успешно врубает Путин . Ветер гуляет там, где нет леса !.
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Гражданин

вчера, 20:02
Не говорят синоптики когда ветер прекратится?
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Марина

вчера, 19:39
Один обман
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