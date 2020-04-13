вчера, 17:24
В Липецкой области сухо и до +17
В ближайшие сутки Липецкая область окажется в гребне антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 5-7 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.
13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.
Mikl
Политик
День Космонавтики
???
Даже вокруг поля !
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