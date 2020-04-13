В Липецкой области сухо и до +17

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в гребне антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 5-7 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 12 до 17 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 14 до 16 градусов тепла.



13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза.

