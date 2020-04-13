Общество

вчера, 13:38

«Давайте заботиться о здоровье своём и своих близких!»

41 4096
#сидимдома
5
«Давайте заботиться о здоровье своём и своих близких!»

Мэр Липецка Евгения Уваркина обратилась к верующим.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина через социальные сети поздравила верующих с Вербным Воскресеньем и призвала горожан оставаться в религиозные праздники дома, не посещать храмы.

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Ранее с аналогичными обращениями выступил ряд глав районов Липецкой области. Временные ограничения связаны с угрозой распространения коронавируса.
41 4096
#сидимдома
5

Комментарии (41)

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РУСБОР

1 минуту назад
хреновые из них целители получилсь, да вот парадокс..... При православной власти при Императоре последнем молитвой и кресатными ходами от эпидемий спасались. В основном.И население Империи выросло со 120 млн до 180млн за 22 года его мудрого правления.? В при власти научно-обоснованных кадров в СССР и РФ население страны без Императора,православия,соборных молитв и крестных ходов ...почему то хиреет,часто болеет и вымирает-сокращается. И что то не помогает научно-обоснованная и современная медицина РФ от слова СОВСЕМ.... Наоборот, народ, прошу заметить неверующий ОБРАЗОВАННЫЙ!!!???? , дошел до безумия и свои лица женскими прокладками и памперсами закрывает.... От вирусов.....Чует мое сердце скоро и не то увидим......Не правда ли: ПАРАДОКС? И чудеса......
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сумбур изложения мыслей

10 минут назад
Светлана, ..уборка могил и казна как то связаны промежь собой?
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Светлана

32 минуты назад
Г ,УВаркина опомнитесь и дайте людям убрать могилы близких,а не класть деньги в казну итае обнищавших людей
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хреновые из них целители получилсь

45 минут назад
церковь уже пыталась эпидемии лечить крестом и кадилом пока по пол -Европы не вымерло.и только благодаря медицие удалось ликвидировать эпидемии и получить вакцины от чумы и холеры. наука - свет ! в отличии от мракобесия.
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пластику заело

50 минут назад
весёлый, ..дурачок.
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весёлый

55 минут назад
Смотрите на ютубе====В Бога верю, а в Церковь нет / доктор Боровских
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весёлый

вчера, 23:30
В Храм люди идут к Богу !!!
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весёлый

вчера, 23:28
Mikl, где Царь отвернулся от Церкви,историк,поменьше сиди в Ленинской Библиотеке
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Политик

вчера, 22:30
Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, вот сами почитайте ----- http://prees.2sms.ru
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Mikl

вчера, 22:25
В начале прошлого века царь отвернулся от церкви и доверился Распутину и церковь отвернулась от него в 17 году и не поддержала при его аресте государственной думой в феврале 2017 года. Храмы божьи всегда защищала прихожан и люди прятались в храмах от беды и иконы Божьей Матери помогали от беды. Отлучать людей от церкви это не по христиански
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