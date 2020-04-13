Общество
вчера, 13:38
«Давайте заботиться о здоровье своём и своих близких!»
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Мэр Липецка Евгения Уваркина обратилась к верующим.
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина через социальные сети поздравила верующих с Вербным Воскресеньем и призвала горожан оставаться в религиозные праздники дома, не посещать храмы.
Ранее с аналогичными обращениями выступил ряд глав районов Липецкой области. Временные ограничения связаны с угрозой распространения коронавируса.
Ранее с аналогичными обращениями выступил ряд глав районов Липецкой области. Временные ограничения связаны с угрозой распространения коронавируса.
41 4096
РУСБОР
сумбур изложения мыслей
Светлана
хреновые из них целители получилсь
пластику заело
весёлый
весёлый
весёлый
Политик
Mikl