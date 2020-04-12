Общество

15 минут назад

Дома липчан украсили веточки вербы

92
#вербное воскресенье #сидимдома #соцсети

Православные празднуют Вербное воскресенье.

12 апреля в 2020 году празднуется один из христианских праздников, который символизирует Вход Господень в Иерусалим. Согласно Библии, жители Иерусалима приветствовали Христа, держа в руках пальмовые ветви, а также ветки олив. В России эти растения заменили ветки вербы. Вербные букеты сейчас можно увидеть в большинстве домов православных верующих. Липчане делятся их снимками в социальных сетях и оставляют теплые обнадеживающие пожелания.










Посмотреть эту публикацию в Instagram

С великим праздником нас друзья! Пусть веточка вербы принесет нам здоровье,душевное спокойствие.В этом году,как то не заметно приходят и проходят такие светлые праздники.Но,как говорят, Господь даёт испытания по силам.Поэтому ещё хочу пожелать нам душевных и физических сил.#вербноевоскресение #православныйпраздник #весна2020 #весеннееутро #уютныйдом #счастьеесть #счастьевдуше #декорсвоимируками #мускари #весенниецветы #мирвокругнас

Публикация от Оля (@volodina_48)



Заметим, в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса РПЦ рекомендует верующим не святить ветки вербы в храмах, а сделать это дома самостоятельно. Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса рекомендовала духовенству призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

- Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением Святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи. Напоминается, что, по слову Святейшего патриарха, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних», - говорится в рекомендациях рабочей группы.
92
#вербное воскресенье #сидимдома #соцсети

Комментарии

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Еще в рубрике

Липчане вернулись в Россию из Таиланда и Украины
#туризм
53
Липчане вернулись в Россию из Таиланда и Украины

сегодня, 11:05

Общество
В Липецкой области ожидается усиление ветра
#погода #ветер #предупреждение
2
В Липецкой области ожидается усиление ветра

сегодня, 10:50

Общество
В Липецкой области хотят создать детскую казачью конную дружину
#грант #проект #казаки
68
В Липецкой области хотят создать детскую казачью конную дружину

сегодня, 10:13

Общество
16% липчан используют самоизоляцию для самообразования
#образование #опрос
7
16% липчан используют самоизоляцию для самообразования

сегодня, 09:46

Общество
«Всё как полагается, только без гостей и дома»
#соцсети #самоизоляция #сидимдома
«Всё как полагается, только без гостей и дома»

сегодня, 08:45

Общество
«Помогите, мы буквально зарастаем в грязи! За много лет такое впервые!» (ФОТО)
#Мусор #вывоз мусора #благоустройство
129
«Помогите, мы буквально зарастаем в грязи! За много лет такое впервые!» (ФОТО)

вчера, 20:09

Общество