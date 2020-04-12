15 минут назад
Дома липчан украсили веточки вербы
Православные празднуют Вербное воскресенье.
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С великим праздником нас друзья! Пусть веточка вербы принесет нам здоровье,душевное спокойствие.В этом году,как то не заметно приходят и проходят такие светлые праздники.Но,как говорят, Господь даёт испытания по силам.Поэтому ещё хочу пожелать нам душевных и физических сил.#вербноевоскресение #православныйпраздник #весна2020 #весеннееутро #уютныйдом #счастьеесть #счастьевдуше #декорсвоимируками #мускари #весенниецветы #мирвокругнас
Заметим, в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса РПЦ рекомендует верующим не святить ветки вербы в храмах, а сделать это дома самостоятельно. Рабочая группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса рекомендовала духовенству призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.
- Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением Святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи. Напоминается, что, по слову Святейшего патриарха, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних», - говорится в рекомендациях рабочей группы.
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