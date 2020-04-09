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сегодня, 09:54

В Липецке мужчина попал под колёса иномарки

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#Авария #ДТП #сводка ГИБДД
В Липецке мужчина попал под колёса иномарки

Статистика ГИБДД о происшествиях за минувшие сутки.

В Липецке вчера вечером в половине восьмого на проспекте 60 лет СССР 36-летний водитель «Тойты» по предварительным данным вне пешеходного перехода допустил наезд на 41-летнего мужчину. С травмами его доставили в больницу, и после оказания помощи отпустили домой.

В Ельце в три часа дня на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров произошло столкновение автомобилей «Рено» с 35-летней женщиной за рулем и «Фольксваген» под управлением 22-летнего водителя. В автоаварии пострадала 30-летняя пассажирка первой иномарки. С травмами ее госпитализировали. Предварительной причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

В Добровском районе в селе Замартынье около половины девятого вечера на улице Большак 60-летний водитель УАЗа допустил наезд на 83-летнюю пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой помнить о том, что автомобиль – средство повышенной опасности как для окружающих, так и для тех, кто находится внутри него. Пешеходам надо помнить, что проезжую часть можно переходить только по пешеходным переходам,  но даже там надо обязательно убедиться в том, что автомобиль уступает дорогу. В темное время суток использование световозвращателей сделает людей на дороге более заметными, а, следовательно, водитель раньше среагирует и снизит скорость.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1193 нарушения ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 27.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 947 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 4 нарушения правил парковки. Так же было зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП #сводка ГИБДД

Комментарии (2)

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Липчанин

44 минуты назад
Да когда вы уже из своего лексикона уберете слово "ИНОМАРКА"... Фольксваген собранный в Калуге или Мазда во Владивостоке или Рено в Тольятти и тд по списку- это " иномарка"? Почему? А ВАЗ принадлежащий по факту французам производит "отечественные" автомобили? И тому, на кого наехали или в кого врезались есть разница: четырка его протаранила или киа?
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Иван.

сегодня, 10:10
Не могли бы сотрудники ГИБДД поделиться как им удается обнаруживать за сутки 2-4 случая нарушения правил парковки!?
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