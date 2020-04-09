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Губернатору пришлось самоизолироваться из-за больного подчиненного

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#коронавирус #самоизоляция
Губернатору пришлось самоизолироваться из-за больного подчиненного

У пресс-секретаря главы администрации Челябинской области обнаружили коронавирус.

Новосибирский «Вектор» подтвердил COVID-2019 у пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зюся. Об этом заявил глава региона на утреннем брифинге, пишет «Комсомольская правда». Правительство региона уходить на карантин не планирует. Все проходят тесты. Сам пресс-секретарь главы региона чувствует себя хорошо.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг заявил, что уходит на самоизоляцию после подтверждения коронавируса у его пресс-секретаря. Губернатор добавил, что соблюдать режим будет "в пределах рабочей зоны, в кабинете", пишет ТАСС. "Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет, я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе", - сказал Текслер.

Как сообщал Текслер, на утро среды в области 32 подтвержденных случая коронавируса, шестеро пациентов выписаны. У всех - легкая форма заболевания либо симптомов нет. В регионе до 19 апреля действует режим обязательной самоизоляции.
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#коронавирус #самоизоляция

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