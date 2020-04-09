В России
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В России проведено более 1 млн тестов на коронавирус
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Всего в стране пока выявили 8672 случая заражения COVID-19 в 81 регионе.
Роспотребнадзор провел в России более 1 млн тестов на коронавирус. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщили в ведомстве, пишут «Известия». Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 171 тыс. человек, передает ТАСС. В России, по последним данным, диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались.
8 апреля сообщалось о более 910 тыс. проведенных тестов. Под наблюдением находились более 180 тыс. человек. Ранее 9 апреля стало известно, что в больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента. Всего там лечатся 424 человек, из них у 228 подтвержден коронавирус.
8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока в России не зафиксировано повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это вселяет оптимизм, что разрабатываемые сегодня средства тестирования и профилактики будут эффективными в дальнейшем, пишет РБК. В пятницу, 10 апреля, будет зарегистрирована тест-система, которая позволяет определить наличие антител к коронавирусу, сообщила глава ведомства.
8 апреля сообщалось о более 910 тыс. проведенных тестов. Под наблюдением находились более 180 тыс. человек. Ранее 9 апреля стало известно, что в больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента. Всего там лечатся 424 человек, из них у 228 подтвержден коронавирус.
8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока в России не зафиксировано повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это вселяет оптимизм, что разрабатываемые сегодня средства тестирования и профилактики будут эффективными в дальнейшем, пишет РБК. В пятницу, 10 апреля, будет зарегистрирована тест-система, которая позволяет определить наличие антител к коронавирусу, сообщила глава ведомства.
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