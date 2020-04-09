Культура
49 минут назад
Липецкий театр запустил онлайн-флешмоб
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Актеры предлагают зрителям поменяться с ними местами.
Труппа Липецкого драматического театра запустила онлайн-флешмоб в Instagram. Актеры предлагают липчанам поменяться с ними местами.
Сделать это очень просто: надо записать на видео выразительное чтение стихотворения или прозы, выложить ролик в Instagram и отметить на публикации профиль театра. Лучшие чтецы попадут в ленту публикаций театра.
Напомним, ранее флешмоб по чтению стихов запустили актеры елецкого театра «Бенефис». Отличие их идеи от задумки липецких коллег в том, что актеры сами читают стихи.
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Сделать это очень просто: надо записать на видео выразительное чтение стихотворения или прозы, выложить ролик в Instagram и отметить на публикации профиль театра. Лучшие чтецы попадут в ленту публикаций театра.
Напомним, ранее флешмоб по чтению стихов запустили актеры елецкого театра «Бенефис». Отличие их идеи от задумки липецких коллег в том, что актеры сами читают стихи.
348